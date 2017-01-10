Казахстан заставляет железнодорожников КР принимать казахское гражданство

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Гулиза Авазова

Казахстан заставляет работников железной дороги Кыргызстана принимать их гражданство. Об этом сообщил сегодня, 10 января, эксперт Азамат Такырбашев на заседании Комитета Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству.

По его словам, на двух железнодорожных станциях Таласа, которые граничат с Казахстаном, работников заставляют принимать казахское гражданство, если нет - увольняют.

Как отметил эксперт, казахская сторона постепенно перемещает две станции Таласа на станцию Чалдовар. Однако кто и на каком основании это делает - информации нет. "Это создает двойное прохождение и затрудняет прохождение таможенного контроля", - сказал он.

Отметим, сегодня, Комитет Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству заслушивает информации рабочей группы по вопросу обоснованности принятия решения относительно отсрочки, предусматривающей применение Кыргызстаном через 24 месяца унифицированных тарифов, в отношении грузов, перевозимых железнодорожным транспортом через территорию, и вопросу предоставления в аренду тепловозов и вагонов "Кыргыз темир жолу".

URL: http://www.vb.kg/353338
Теги:
Кыргыз темир жолу, транспорт
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Комментарии
Бекзат Асаналиев
10.01.2017, 12:03
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Комментариев: 24

как так? на каком основании?

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Чел
10.01.2017, 12:04

Всем бы сразу дали и стали бы мы волостью Казахстана.

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Житель
10.01.2017, 15:29

Бред

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Аргын
10.01.2017, 15:53

Это опять найманы шкодничуют.

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