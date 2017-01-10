Казахстан заставляет железнодорожников КР принимать казахское гражданство

как так? на каком основании?
Казахстан заставляет работников железной дороги Кыргызстана принимать их гражданство. Об этом сообщил сегодня, 10 января, эксперт Азамат Такырбашев на заседании Комитета Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству.
По его словам, на двух железнодорожных станциях Таласа, которые граничат с Казахстаном, работников заставляют принимать казахское гражданство, если нет - увольняют.
Как отметил эксперт, казахская сторона постепенно перемещает две станции Таласа на станцию Чалдовар. Однако кто и на каком основании это делает - информации нет. "Это создает двойное прохождение и затрудняет прохождение таможенного контроля", - сказал он.
Отметим, сегодня, Комитет Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству заслушивает информации рабочей группы по вопросу обоснованности принятия решения относительно отсрочки, предусматривающей применение Кыргызстаном через 24 месяца унифицированных тарифов, в отношении грузов, перевозимых железнодорожным транспортом через территорию, и вопросу предоставления в аренду тепловозов и вагонов "Кыргыз темир жолу".