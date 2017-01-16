Транспортная прокуратура возбудила уголовное дело по авиакатастрофе

Кыргызской транспортной прокуратурой по факту крушения самолета Боинг-744 А 330 ТК 6491 ТСМСL турецких авиалиний, выполнявшего рейс Гонконг-Бишкек-Стамбул, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 280 УК КР (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель нескольких лиц).

Уголовное дело передано в МВД для организации расследования.

Создана межведомственная следственно-оперативная группа из числа сотрудников органов МВД и ГКНБ, которой проводятся все необходимые мероприятия по тщательному расследованию причин и обстоятельств произошедшего.

Напомним, сегодня, 16 января, в 07.18 грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул (турецкие авиалинии), планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-Суу Сокулукского района. По последним данным, погибли 35 человек - это персонал борта и местные жители. 17 домов полностью разрушены.