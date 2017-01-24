Полтора года в ЕАЭС. Первые результаты и планы Кыргызстана в Союзе

Кыргызстан стал полноправным членом ЕАЭС в августе 2015 года. Сейчас переходный период завершается и в Минэкономики рассказали о проделанной работе и планах Кыргызстана в Союзе.
По словам замминистра экономики Алмаза Сазбакова, одним из первых результатов вступления страны в ЕАЭС стало изменение условий для трудовых мигрантов. Денежные переводы мигрантов за 11 месяцев 2016 года составили $1 млрд 834 млн, тогда как за аналогичный период 2015 года объем переводов достиг лишь $1 млрд 547 млн.
Таможенный контроль
На выделенные российской стороной $200 млн оснащены 4 пункта пропуска - "Манас", "Ош", "Торугарт", "Иркештам" и 7 ветеринарно-контрольных пропускных пунктов - "Торугарт", "Иркештам", "Достук", "Кызыл Бел", ж/д "Кара-Суу", аэропорты "Манас" и "Ош". Дополнительно проводится работа по строительству и оснащению 8 пунктов пропуска из госбюджета.
С 5 февраля 2016 года снято таможенное сопровождение кыргызских перевозчиков по территории Казахстана.
Ветеринарный и фитосанитарный контроль
- Снят фитосанитарный контроль и отменен карантинный фитосанитарный контроль на кыргызско-казахстанском участке государственной границы.
- 30 аккредитованных лабораторий КР и 9 органов по сертификации внесены в Единый реестр ЕАЭС, которые выдают документы, и они равно признаются на территории всего Союза.
- 19 кыргызских предприятий животноводческой продукции включены в реестр компаний, которые могут осуществлять производство и поставки на территорию государств-членов ЕАЭС (РФ и Казахстан). 12 предприятий молочной продукции, 3 - по рыбе, 3 - по меду, 1 - по мясной продукции.
Кыргызско-Российский фонд развития
3 сентября 2015 года КРФР начал выдавать кредиты до $3 млн предпринимателям через "РСК Банк" и "Айыл банк", а позже и через другие банки. На сегодняшний день из 500 миллионов долларов, выделенных Россией, одобрено 637 проектов на сумму 175 млн долларов.
Импорт товаров и тарифы
- Подписан Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза.
- Внедрена сопроводительная накладная по регистрации импортёров, вследствие чего наблюдается резкое сокращение фактов уклонения от налогообложения при импорте со стран членов ЕАЭС.
- Для снижения стоимости импортируемых товаров в КР в кратчайшие сроки был разработан и принят Закон "О железнодорожном транспорте".
- Подготовлено и в конце года подписано Соглашение с Казахстаном по вопросу применения унифицированного тарифа при перевозке грузов железнодорожным транспортом через территорию РК в/из КР.
- Начаты процедуры по согласованию переговорных позиций с ВТО, чтобы минимизировать потери по предоставлению компенсаций кыргызской стороной в связи с повышением импортных пошлин и принятием единого таможенного тарифа ЕАЭС (ЕТТ).
- Приняты меры по повышению достоверности статистического учета и улучшению налогового администрирования, в результате количество хозяйствующих субъектов, отчитавшихся в органы государственной статистики, увеличилось в 3,6 раза (с 503 до 1825).
Фискальная политика
- Предусмотрено повышение с 1 января 2016 года регистрационного порога по НДС от 4 до 8 млн сомов в год;
- отменен с 1 января 2016 года налог с продаж с экспортных поставок и поставок вне территории КР;
- отменен с 1 июля 2016 года налог с продаж при реализации товаров, работ и услуг, облагаемых НДС и/или освобождённых от НДС, оплаченных в безналичной форме за исключением деятельности банков и сотовой связи;
- до 1 сентября 2018 года сохранены действующие льготы для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, осуществляющих переработку сельхозпродукции.
- Для защиты внутренних производителей в налоговое законодательство введены нормы, связанные с применением минимального уровня контрольных цен на товары, импортируемые на территорию КР с территории государств-членов ЕАЭС, и установлена административная ответственность за их нарушение.
"Следует также особо подчеркнуть, что в ходе переговорных процессов по вступлению в ЕАЭС нам удалось добиться установления переходного периода для КР в сфере технического регулирования. По состоянию на 1 января 2017 года в рамках указанного Протокола в КР полностью вступили в силу 15 технических регламентов ЕАЭС, а 20 технических регламентов ЕАЭС действуют на территории наряду с соответствующими нашими техническими регламентами", - отметил замминистра экономики Алмаз Сазбаков.
Единый рынок
- С участием стран – ЕАЭС, включая Кыргызстан, уже разработана и одобрена Программа формирования Единого электроэнергетического рынка ЕАЭС, включая направления развития единого рынка по нефти и газу.
- Началась также работа по формированию Единой промышленной политики, в рамках которой участвует КР.
В процессе
- Для развития и углубления торгово-экономического потенциала стран ЕАЭС с третьими странами Союз расширяет рамки сотрудничества. С 4 октября 2016 года вступило в силу Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом. Такое же соглашение разрабатывается сейчас с Ираном, Египтом, Сербией.
- В рамках ЕАЭС начаты переговоры с Китаем по торгово-экономическому соглашению, которое с одной стороны, создаст условия для доступа на рынок, с другой - преференции для крупных инвестиционных проектов.
- Подписано Соглашение технической помощи в сумме $100 млн от Казахстана. Средства будут направлены на обустройство и техническое оснащение объектов таможенной инфраструктуры, модернизацию испытательных лабораторий и другие важные мероприятия.
В перспективе
- Для ускорения адаптации кыргызской экономики к новым условиям интеграции в ЕАЭС планируется разработать и внедрить постоянно действующую систему информирования населения и обучения представителей бизнеса, государственных служащих, охватывая все регионы по проблемным вопросам адаптации Кыргызстана к условиям интеграции в ЕАЭС.
- Продолжить работу по выстраиванию более эффективного взаимодействия с бизнес-сообществом для совместных усилий по решению проблем, которые возникают как на границах, так и в странах ЕАЭС для принятия превентивных мер и разрешения споров по процедурам ЕЭК.
- Оказать поддержку малым и средним предприятиям по адаптации к условиям ЕАЭС, в том числе внедрение стандартов ISO 9001 и HACCP, по доступу к торговой информации, продвижению экспорта и по диверсификации рынков, в том числе в Европу (ВСП+), по Азиатским направлениям, включая Иран и Арабские страны.
- В рамках ЕАЭС планируется провести переговоры по соглашениям о свободной торговле с рядом государств. Бизнес-сообщество будет вовлечено в переговорные процессы по отстаиванию экономических интересов страны.
- Активизировать работу по выработке предложений с учётом национальных интересов по разработке Концепции формирования общего финансового рынка ЕАЭС; по формированию Единого рынка услуг; по урегулированию разногласий по проекту Договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС с учётом интересов кыргызской стороны.
- Ускорить принятие проекта постановления "О механизме администрирования перемещения товаров, в отношении которых в течение переходного периода КР применяет ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от ставок пошлин, установленных ЕТТ ЕАЭС".