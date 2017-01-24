Полтора года в ЕАЭС. Первые результаты и планы Кыргызстана в Союзе

Кыргызстан стал полноправным членом ЕАЭС в августе 2015 года. Сейчас переходный период завершается и в Минэкономики рассказали о проделанной работе и планах Кыргызстана в Союзе.

По словам замминистра экономики Алмаза Сазбакова, одним из первых результатов вступления страны в ЕАЭС стало изменение условий для трудовых мигрантов. Денежные переводы мигрантов за 11 месяцев 2016 года составили $1 млрд 834 млн, тогда как за аналогичный период 2015 года объем переводов достиг лишь $1 млрд 547 млн.

Таможенный контроль

На выделенные российской стороной $200 млн оснащены 4 пункта пропуска - "Манас", "Ош", "Торугарт", "Иркештам" и 7 ветеринарно-контрольных пропускных пунктов - "Торугарт", "Иркештам", "Достук", "Кызыл Бел", ж/д "Кара-Суу", аэропорты "Манас" и "Ош". Дополнительно проводится работа по строительству и оснащению 8 пунктов пропуска из госбюджета.

С 5 февраля 2016 года снято таможенное сопровождение кыргызских перевозчиков по территории Казахстана.

Ветеринарный и фитосанитарный контроль

Снят фитосанитарный контроль и отменен карантинный фитосанитарный контроль на кыргызско-казахстанском участке государственной границы. 30 аккредитованных лабораторий КР и 9 органов по сертификации внесены в Единый реестр ЕАЭС, которые выдают документы, и они равно признаются на территории всего Союза. 19 кыргызских предприятий животноводческой продукции включены в реестр компаний, которые могут осуществлять производство и поставки на территорию государств-членов ЕАЭС (РФ и Казахстан). 12 предприятий молочной продукции, 3 - по рыбе, 3 - по меду, 1 - по мясной продукции.

Кыргызско-Российский фонд развития

3 сентября 2015 года КРФР начал выдавать кредиты до $3 млн предпринимателям через "РСК Банк" и "Айыл банк", а позже и через другие банки. На сегодняшний день из 500 миллионов долларов, выделенных Россией, одобрено 637 проектов на сумму 175 млн долларов.

Импорт товаров и тарифы

Подписан Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза. Внедрена сопроводительная накладная по регистрации импортёров, вследствие чего наблюдается резкое сокращение фактов уклонения от налогообложения при импорте со стран членов ЕАЭС. Для снижения стоимости импортируемых товаров в КР в кратчайшие сроки был разработан и принят Закон "О железнодорожном транспорте". Подготовлено и в конце года подписано Соглашение с Казахстаном по вопросу применения унифицированного тарифа при перевозке грузов железнодорожным транспортом через территорию РК в/из КР. Начаты процедуры по согласованию переговорных позиций с ВТО, чтобы минимизировать потери по предоставлению компенсаций кыргызской стороной в связи с повышением импортных пошлин и принятием единого таможенного тарифа ЕАЭС (ЕТТ). Приняты меры по повышению достоверности статистического учета и улучшению налогового администрирования, в результате количество хозяйствующих субъектов, отчитавшихся в органы государственной статистики, увеличилось в 3,6 раза (с 503 до 1825).

Фискальная политика

Предусмотрено повышение с 1 января 2016 года регистрационного порога по НДС от 4 до 8 млн сомов в год; отменен с 1 января 2016 года налог с продаж с экспортных поставок и поставок вне территории КР; отменен с 1 июля 2016 года налог с продаж при реализации товаров, работ и услуг, облагаемых НДС и/или освобождённых от НДС, оплаченных в безналичной форме за исключением деятельности банков и сотовой связи; до 1 сентября 2018 года сохранены действующие льготы для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, осуществляющих переработку сельхозпродукции. Для защиты внутренних производителей в налоговое законодательство введены нормы, связанные с применением минимального уровня контрольных цен на товары, импортируемые на территорию КР с территории государств-членов ЕАЭС, и установлена административная ответственность за их нарушение.

"Следует также особо подчеркнуть, что в ходе переговорных процессов по вступлению в ЕАЭС нам удалось добиться установления переходного периода для КР в сфере технического регулирования. По состоянию на 1 января 2017 года в рамках указанного Протокола в КР полностью вступили в силу 15 технических регламентов ЕАЭС, а 20 технических регламентов ЕАЭС действуют на территории наряду с соответствующими нашими техническими регламентами", - отметил замминистра экономики Алмаз Сазбаков.

Единый рынок

С участием стран – ЕАЭС, включая Кыргызстан, уже разработана и одобрена Программа формирования Единого электроэнергетического рынка ЕАЭС, включая направления развития единого рынка по нефти и газу. Началась также работа по формированию Единой промышленной политики, в рамках которой участвует КР.

В процессе

Для развития и углубления торгово-экономического потенциала стран ЕАЭС с третьими странами Союз расширяет рамки сотрудничества. С 4 октября 2016 года вступило в силу Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом. Такое же соглашение разрабатывается сейчас с Ираном, Египтом, Сербией. В рамках ЕАЭС начаты переговоры с Китаем по торгово-экономическому соглашению, которое с одной стороны, создаст условия для доступа на рынок, с другой - преференции для крупных инвестиционных проектов. Подписано Соглашение технической помощи в сумме $100 млн от Казахстана. Средства будут направлены на обустройство и техническое оснащение объектов таможенной инфраструктуры, модернизацию испытательных лабораторий и другие важные мероприятия.

В перспективе