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"Русский Тайсон" Денис Бойцов скончался в возрасте 40 лет

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- Самуэль Деди Ирие
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Бывший российский боксёр-тяжеловес Денис Бойцов, известный под прозвищем "Русский Тайсон", скончался в возрасте 40 лет после многолетней борьбы с тяжёлыми последствиями травмы.

По словам его отца Николая Бойцова, спортсмену внезапно стало плохо дома, где он находился вместе с супругой. Прибывшие медики не смогли спасти его жизнь. Предположительной причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Информацию о кончине спортсмена подтвердил Центр физкультурных и спортивных мероприятий Орловской области. Похороны состоялись 18 октября в Орловской области.

Денис Бойцов считался одним из самых перспективных российских боксёров супертяжёлого веса. За профессиональную карьеру он провёл 37 поединков, одержав 36 побед, из которых 27 завершились нокаутом, и потерпев лишь одно поражение.

Благодаря мощным ударам и агрессивному стилю ведения боя спортсмен получил прозвище "Русский Тайсон". На протяжении почти десяти лет он оставался непобеждённым и рассматривался как потенциальный претендент на чемпионский титул в супертяжёлом весе.

В 2015 году карьера Бойцова трагически оборвалась после тяжёлого происшествия в Берлине, в результате которого он получил серьёзные травмы. Последующие годы спортсмен посвятил длительному восстановлению.

Британский тяжеловес Дэвид Прайс, ранее проводивший спарринги с россиянином, называл Бойцова одним из самых сильных панчеров, с которыми ему приходилось встречаться.

Смерть Дениса Бойцова стала тяжёлой утратой для российского бокса. Он запомнился болельщикам как талантливый и перспективный спортсмен, чья карьера завершилась значительно раньше, чем ожидалось.


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URL: https://www.vb.kg/462436
Теги:
бокс, Россия
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