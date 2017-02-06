Боксеры КР завоевали пять золотых медалей на турнире памяти Шопокова

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Гулиза Авазова

Во Дворце спорта им. Кожомкула завершился юбилейный 40-й международный турнир по боксу памяти Героя СССР Дуйшенкула Шопокова.

Отметим, в этом году в соревнованиях принимали участие 113 спортсменов из России, Украины, Узбекистана, Китая и Казахстана. Помимо этого, также выступала сборная Кыргызстана и боксеры из регионов республики.

В легком весе на финальный поединок вышли кыргызстанцы. В частности, в категории до 49 кг Мирлан Туркбай уулу одолел бронзового призера чемпионата мира среди студентов Рахманкула Аватова и стал победителем турнира.

В следующем весе чемпион Азии Азат Усеналиев (до 52 кг) в финале оказался сильнее бронзового призера Азиатских игр Турата Осмонова, который ранее выступал в другом весе.

Воспитанник Джалал-Абадской школы бокса Абдуллаев Сирожиддин выиграл у Мирбека Шерова и тем самым завоевал золотую медаль.

В категории до 60 кг не было равных Омурбеку Малабекову, который одолел Эржана Тургумбекова и поднялся на высший пьедестал почета.

Пятое золото турнира принес Нурлан Кобашев (до 64 кг) из Таласской области, который в решающем поединке одолел по очкам Абдураима Мамети из Китая.

В других же финальных поединках удача менее сопутствовала нашим боксерам. Так, Эрмек Сакенов проиграл Ерсун-Чон Маматтурсуну из Китая, Мардонов Козимбек из Узбекистана добился досрочной победы над Ильязом Акматалиевым, а участник Олимпийских игр-2016 Эркин Адылбек уулу проиграл Мурату Байгазиеву из Казахстана. Также, Сергей Паренко в финальном поединке уступил Сардору Ёрмухамедову из Узбекистана. В тяжелом весе свыше 91 кг золото завоевал Арбек Абдуганиев (Казахстан).

Список победителей и призеров

49 кг

  1. 1-е место - Туркбай уулу Мирлан
  2. 2-е место - Аватов Рахманкул
  3. 3-е место - Джансеитов Сыргак и Мирзахмедов Нодир (Узбекистан)

52 кг

  1. 1-е место - Усеналиев Азат
  2. 2-е место - Осмонов Турат
  3. 3-е место - Эсенбек уулу Акылбек и Толыбаев Багдат (Казахстан)

56 кг

  1. 1-е место - Абдуллаев Сирожиддин
  2. 2-е место - Шеров Мирбек
  3. 3-е место Абдувахоб уулу Канатбек и Белашаров Женишбек

60 кг

  1. 1-е место - Малабеков Омурбек
  2. 2-е место - Тургумбеков Эржан
  3. 3-е место - Сейитбек уулу Мунарбек и Комилов Улугбек (Узбекистан)

64 кг

  1. 1-е место - Кобашев Нурлан
  2. 2-е место - Мамети Абдураим (КНР)
  3. 3-е место Норалиев Алёр (Узбекистан) и Головач Богдан (Украина)

69 кг

  1. 1-е место - Ерсун-Чон Маматтурсун (КНР)
  2. 2-е место - Сакенов Эрмек
  3. 3-е место Айтбек уулу Таалайбек и Аслонов Одилжон (Узбекистан)

75 кг

  1. 1-е место - Мардонов Козимбек (Узбекистан)
  2. 2-е место - Акматалиев Ильяз
  3. 3-е место Шабданбаев Ыктыяр и Каныбек уулу Азамат

81 кг

  1. 1-е место - Байгазиев Мурат (Казахстан)
  2. 2-е место - Адылбек уулу Эркин
  3. 3-е место Абдыкалыков Марат и Баратов Хасанхон (Узбекистан)

91 кг

  1. 1-е место - Ёрмухамедов Сардор (Узбекистан)
  2. 2-е место - Паренко Сергей
  3. 3-е место - Юунфа Шин (КНР) и Абдуганиев Арбек (Казахстан)

свыше 91 кг

  1. 1-е место - Абулит Абдусамет (КНР)
  2. 2-е место - Исмоилов Рустамжон (Узбекистан)
  3. 3-е место - Карасартов Сталбек и Маимати Ахмет (КНР)

URL: http://www.vb.kg/354891
Теги:
бокс, турнир
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