Боксеры КР завоевали пять золотых медалей на турнире памяти Шопокова

Во Дворце спорта им. Кожомкула завершился юбилейный 40-й международный турнир по боксу памяти Героя СССР Дуйшенкула Шопокова.
Отметим, в этом году в соревнованиях принимали участие 113 спортсменов из России, Украины, Узбекистана, Китая и Казахстана. Помимо этого, также выступала сборная Кыргызстана и боксеры из регионов республики.
В легком весе на финальный поединок вышли кыргызстанцы. В частности, в категории до 49 кг Мирлан Туркбай уулу одолел бронзового призера чемпионата мира среди студентов Рахманкула Аватова и стал победителем турнира.
В следующем весе чемпион Азии Азат Усеналиев (до 52 кг) в финале оказался сильнее бронзового призера Азиатских игр Турата Осмонова, который ранее выступал в другом весе.
Воспитанник Джалал-Абадской школы бокса Абдуллаев Сирожиддин выиграл у Мирбека Шерова и тем самым завоевал золотую медаль.
В категории до 60 кг не было равных Омурбеку Малабекову, который одолел Эржана Тургумбекова и поднялся на высший пьедестал почета.
Пятое золото турнира принес Нурлан Кобашев (до 64 кг) из Таласской области, который в решающем поединке одолел по очкам Абдураима Мамети из Китая.
В других же финальных поединках удача менее сопутствовала нашим боксерам. Так, Эрмек Сакенов проиграл Ерсун-Чон Маматтурсуну из Китая, Мардонов Козимбек из Узбекистана добился досрочной победы над Ильязом Акматалиевым, а участник Олимпийских игр-2016 Эркин Адылбек уулу проиграл Мурату Байгазиеву из Казахстана. Также, Сергей Паренко в финальном поединке уступил Сардору Ёрмухамедову из Узбекистана. В тяжелом весе свыше 91 кг золото завоевал Арбек Абдуганиев (Казахстан).
Список победителей и призеров
49 кг
52 кг
56 кг
60 кг
64 кг
69 кг
75 кг
81 кг
91 кг
свыше 91 кг