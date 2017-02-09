Платить или не платить? Мэрия разъяснила ситуацию с парковками и стоянками

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Алексей Тимаев

Несмотря на то что муниципальные парковки стали бесплатными более полутора лет назад, "народный метод" заработка денег не забыт до сих пор. Нет-нет да и мелькнёт среди толпы и машин знакомая желтая жилетка, а в боковое окно машины требовательно постучит настойчивая рука, требующая платы за парковочное место.

Дирекция муниципальных рынков, парковок и стоянок решила разъяснить сегодня населению, когда плата уместна за размещение вашего автомобиля, а когда нет.

Гостевые парковки

Все гостевые парковки (выделенные для определенных объектов: магазины, салоны и т.д), расположенные вдоль муниципальных дорог, бесплатные. Оплату за временное пребывание вашего автомобиля мэрия не взимает.

В первую очередь это касается тех мест в Бишкеке, где водители чаще всего замечают мелькание желтых жилеток и сталкиваются с требованиями платы за парковочное место: территория возле ЦУМа (по улице Шопокова), у торгового центра "Детский мир" (по улице Гоголя) и других торговых, развлекательных, спортивных центров.

"По поводу парковки Гоголя–Чуй мы несколько раз выезжали, уведомления вручали. То, что они собирают деньги за парковку, это незаконно. Мы разбирались с участием налоговой службы, потому что они какие-то квитанции выдают. Как объяснили сотрудники налоговой, деньги взимаются не за парковку, а за въезд и выезд на арендуемую территорию. В налоговой подтвердили, что существует такой вид патента. Здесь мы с налоговой службой не согласны. Будем разбираться", - обещает начальник управления земельными ресурсами мэрии Бишкека Ренат Макенов.

На пересечении проспекта Чуй и улицы Гоголя действительно собирают плату за помощь в парковке автомобиля, равно как и за парковочное место. Работник, занимающийся этим, имя свое называть отказался. Пожал плечами, мол, собираем деньги за место для авто здесь уже давно. Конкретную сумму, взимаемую с каждого автовладельца, не назвал. "По-разному", - ответил на вопрос мужчина.

"Кто-то дает, сколько захочет, кто-то - нет. Чек в обмен на деньги мы выдаем", - нехотя рассказал парковщик.

В чеке указано ОсОО "Тавалды Биримдики" и прописано, что сумма в размере 20 сомов взимается "за организацию безопасного въезда и выезда и охраны автомобиля".

В мэрии подтверждают, общество с ограниченной ответственностью занимается сбором денег за парковку автомобилей еще в нескольких точках города: рынок "Мадина", "Мегакомфорт", Аламединский рынок.

О случаях незаконного сбора денег за парковки в столице можно сообщать по номерам телефонов: 0555 96-56-82 (юридический отдел) и 0312 45-44-01 (отдел рынка земли управления земельными ресурсами)

Платные муниципальные стоянки и парковки

"Сейчас мэрия прорабатывает тарифную политику организации платных муниципальных парковок. Еще с прошлого года ведется работа по благоустройству парковочных мест по улице Шопокова. Планируется, что вдоль магистрали будут установлены парковочные приборы, шлагбаумы, оплата будет почасовой, а владельцы машин будут рассчитываться не с человеком, а с оборудованием", - утверждает начальник отдела по муниципальным парковкам и стоянкам мэрии Бишкека Рустам Алиев.

"Все зависит от арендатора земли по улице Шопокова. Оборудование дорогостоящее, но, думаю, в этом году этот проект будет запущен", - прогнозирует Алиев.

Существует проблема и с незаконным сбором средств по улице Шопокова в районе офисного здания Red Center (между проспектом Чуй и улицей Фрунзе).

"До нас доходит информация, что в районе ЦУМа происходит незаконный сбор средств за парковочные места. Выяснилось, что те, кто собирает деньги сегодня, в прошлом муниципальные парковщики. В том районе была муниципальная парковка, но после ее закрытия работники продолжали собирать деньги. Никого не заставляли платить, получают плату на добровольной основе. Мы с участковыми выезжали, задерживали таких нарушителей, но после профилактической беседы отпускали. Так как в административном кодексе нет статьи, наказывающей за такие деяния", - объяснил Алиев.

По мнению специалистов мэрии, еще одна проблема заключается в том, что некоторые автовладельцы не различают понятия "стоянка" и "парковка", для них эти слова синонимы.

Стоянка - спецплощадка для хранения транспортных средств. Она огорожена и охраняется.

Парковка - открытая площадка для временного пребывания автомобиля.

"Сейчас на балансе дирекции муниципальных рынков и стоянок находится 19 стоянок и 173 парковки. Фиксированная оплата на стоянке составляет 25 сомов", - подчеркивает замглавы Свердловской администрации мэрии Бишкека Турат Эльбаевич.

URL: http://www.vb.kg/355133
Теги:
мэрия, парковка
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Комментарии
Болотбек
09.02.2017, 17:04

И что тоудно перечислить парковки?И потом не понятно с этим Тавылды,законно они сдирают деньги с водителей или нет?

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