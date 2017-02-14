В Бишкеке из "Космопарка" эвакуируют людей

Сегодня, 14 февраля, из развлекательного центра "Космопарк" эвакуируют посетителей. Об этом сообщают очевидцы событий.

По предварительным данным, в здании якобы заложили бомбу.

В пресс-службе столичного ГУВД подтвердили данную информацию. Уточняется, что в настоящий момент территория оцеплена. На месте работают саперы, спецназ и сотрудники милиции.

Как сообщается, звонок на пульт 102 поступил в 18:00

21:36 Информация о бомбе в развлекательном центре "Космопарк" не подтвердилась.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов снимают оцепенение. В здание запускают людей.