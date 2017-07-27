Владимир Путин подписал закон о признании кыргызских водительских прав в РФ

официально открыта кормушка для ГРС будут теперь наше гражданство раздавать на лево на право тем у кого нет разрешения в России управлять ТС своими родными правами по тому как получить наше гражданство легче чем водительские права получить в России.
Президент России Владимир Путин подписал внесение изменений в закон, который дает право кыргызстанцам управлять транспортом на территории РФ по национальным водительским правам. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон вступает в силу сразу после опубликования.
Напомним, с 1 июня в России вступила в силу норма, запрещающая профессиональным водителям ездить с иностранными водительскими удостоверениями. За управление автомобилем без прав предусмотрен штраф от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, а для работодателя - 50 тысяч рублей.
5 июля депутаты Госдумы обратились к Владимиру Путину с просьбой признать выданные в Кыргызстане водительские права. Он поддержал идею депутатов.