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Владимир Путин подписал закон о признании кыргызских водительских прав в РФ

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Наталья Ли

Президент России Владимир Путин подписал внесение изменений в закон, который дает право кыргызстанцам управлять транспортом на территории РФ по национальным водительским правам. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон вступает в силу сразу после опубликования.

Напомним, с 1 июня в России вступила в силу норма, запрещающая профессиональным водителям ездить с иностранными водительскими удостоверениями. За управление автомобилем без прав предусмотрен штраф от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, а для работодателя - 50 тысяч рублей.

5 июля депутаты Госдумы обратились к Владимиру Путину с просьбой признать выданные в Кыргызстане водительские права. Он поддержал идею депутатов.

URL: http://www.vb.kg/363895
Теги:
Россия, соотечественники, транспорт
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Комментарии
444444
27.07.2017, 11:24

официально открыта кормушка для ГРС будут теперь наше гражданство раздавать на лево на право тем у кого нет разрешения в России управлять ТС своими родными правами по тому как получить наше гражданство легче чем водительские права получить в России. 

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