Владимир Путин подписал закон о признании кыргызских водительских прав в РФ

Президент России Владимир Путин подписал внесение изменений в закон, который дает право кыргызстанцам управлять транспортом на территории РФ по национальным водительским правам. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон вступает в силу сразу после опубликования.

Напомним, с 1 июня в России вступила в силу норма, запрещающая профессиональным водителям ездить с иностранными водительскими удостоверениями. За управление автомобилем без прав предусмотрен штраф от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, а для работодателя - 50 тысяч рублей.

5 июля депутаты Госдумы обратились к Владимиру Путину с просьбой признать выданные в Кыргызстане водительские права. Он поддержал идею депутатов.