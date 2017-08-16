Погода
$ 68.73 - 69.01
€ 80.44 - 81.21

Арипов: Узбекистан готов укреплять дружбу и добрососедство с Кыргызстаном

189  0
ВБ

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня, 16 августа, встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, прибывшим в страну с рабочим визитом.

В ходе встречи, в которой также принял участие премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков, были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества между двумя странами в различных сферах.

Атамбаев отметил огромный вклад президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в укрепление кыргызско-узбекского сотрудничества, и выразил уверенность в том, что визит главы правительства придаст новый импульс дальнейшему развитию двусторонних отношений на основе традиций дружбы и добрососедства, принципов взаимовыгодного партнерства.

Абдулла Арипов передал Атамбаеву привет от Шавката Мирзиёева и сообщил о готовности руководства страны и дальше проводить курс на укрепление отношений дружбы и добрососедства между Кыргызстаном и Узбекистаном.

Глава государства пожелал главам правительств успешных и плодотворных переговоров в рамках заседаний межправительственных комиссий по двустороннему сотрудничеству и вопросам делимитации и демаркации государственной границы между странами с учетом наличия политического настроя на решение имеющихся вопросов путем продолжения конструктивного диалога.

URL: http://www.vb.kg/364893
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков, правительство, президент, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  