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Аэрофлот предлагает вакансии пилотов!

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Впервые в Кыргызстане Аэрофлот предлагает вакансии для пилотов: командир воздушного судна( КВС) и вторых пилотов: на Б737, Б777, А320, А330, SSJ100.

Переучивание на пилотов ВС Б737, А320, а также по укороченной программе на SSJ100.

Напомним, что Аэрофлот - лидер авиационной отрасли России, член глобального авиационного альянса SkyTeam, располагает одним из самых молодых парков воздушных судов в Европе, который состоит в основном из самолетов производства Boeing и Airbus. По показателям безопасности Аэрофлот является лучшей авиакомпанией в России (коэффициент SAFA) и соответствует уровню ведущих мировых авиакомпаний. Аэрофлот - это гарантии, стабильность, благополучие, уверенность в завтрашнем дне.

Аэрофлот предлагает следующие условия работы:

  1. Высокая заработная плата.
  2. Погашение задолженностей по ученическому договору перед предыдущим работодателем в связи с досрочным прекращением трудового договора.
  3. Инфляционно защищенный и стабильно высокий социальный пакет (до 300 тыс. рублей на одного пилота ежегодно), включающий:

  1. предоставление жилья (размещение в отеле) иногородним сотрудникам,
  2. программу добровольного медицинского страхования и обслуживания в собственном медицинском центре, включая членов семьи,
  3. страхование жизни и здоровья от несчастного случая,
  4. страхование от утраты профессиональной трудоспособности (Loss of license),
  5. предоставление служебных автомобильных стоянок в районе аэропорта "Шереметьево",
  6. компенсацию оплаты детских дошкольных заведений,
  7. программы санаторно-курортного лечения и оздоровительного отдыха для cотрудников и детей в период летних каникул,
  8. возможность участия в корпоративной программе негосударственного пенсионного обеспечения

  1. Корпоративные авиабилеты для сотрудников и членов их семей (супруги, дети, родители) на рейсы Аэрофлота и более 80 компаний-авиапартнеров.
  2. Регулярное профессиональное обучение и переподготовка на другие типы ВС за счет авиакомпании.
  3. Содействие в получении разрешения на работу и рабочей визы (для иностранных граждан).
  4. Возможность планирования полетов с организацией эстафет по месту жительства.
  5. Ежегодный оплачиваемый отпуск (с выплатой дополнительной денежной компенсации), а также предоставление дополнительных отпусков.

Для получения дополнительной информации просьба обращаться на сайт авиакомпании.

Телефоны для справок:

8-(499)-500-6220 - Макеев Сергей Вячеславович

8-(495)-753-8627 - Проскура Алексей Александрович

URL: http://www.vb.kg/364901
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Комментарии
Нурс
16.08.2017, 14:26

В РФ лётчики массово уходят в Юго-Восточную Азию и Китай. Вот и дефицит.

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