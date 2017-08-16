Аэрофлот предлагает вакансии пилотов!

Впервые в Кыргызстане Аэрофлот предлагает вакансии для пилотов: командир воздушного судна( КВС) и вторых пилотов: на Б737, Б777, А320, А330, SSJ100.
Переучивание на пилотов ВС Б737, А320, а также по укороченной программе на SSJ100.
Напомним, что Аэрофлот - лидер авиационной отрасли России, член глобального авиационного альянса SkyTeam, располагает одним из самых молодых парков воздушных судов в Европе, который состоит в основном из самолетов производства Boeing и Airbus. По показателям безопасности Аэрофлот является лучшей авиакомпанией в России (коэффициент SAFA) и соответствует уровню ведущих мировых авиакомпаний. Аэрофлот - это гарантии, стабильность, благополучие, уверенность в завтрашнем дне.
Аэрофлот предлагает следующие условия работы:
- Высокая заработная плата.
- Погашение задолженностей по ученическому договору перед предыдущим работодателем в связи с досрочным прекращением трудового договора.
- Инфляционно защищенный и стабильно высокий социальный пакет (до 300 тыс. рублей на одного пилота ежегодно), включающий:
- предоставление жилья (размещение в отеле) иногородним сотрудникам,
- программу добровольного медицинского страхования и обслуживания в собственном медицинском центре, включая членов семьи,
- страхование жизни и здоровья от несчастного случая,
- страхование от утраты профессиональной трудоспособности (Loss of license),
- предоставление служебных автомобильных стоянок в районе аэропорта "Шереметьево",
- компенсацию оплаты детских дошкольных заведений,
- программы санаторно-курортного лечения и оздоровительного отдыха для cотрудников и детей в период летних каникул,
- возможность участия в корпоративной программе негосударственного пенсионного обеспечения
- Корпоративные авиабилеты для сотрудников и членов их семей (супруги, дети, родители) на рейсы Аэрофлота и более 80 компаний-авиапартнеров.
- Регулярное профессиональное обучение и переподготовка на другие типы ВС за счет авиакомпании.
- Содействие в получении разрешения на работу и рабочей визы (для иностранных граждан).
- Возможность планирования полетов с организацией эстафет по месту жительства.
- Ежегодный оплачиваемый отпуск (с выплатой дополнительной денежной компенсации), а также предоставление дополнительных отпусков.
Для получения дополнительной информации просьба обращаться на сайт авиакомпании.
Телефоны для справок:
8-(499)-500-6220 - Макеев Сергей Вячеславович
8-(495)-753-8627 - Проскура Алексей Александрович