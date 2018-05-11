Бекешев "против игр". Он проведет объективное расследование по ТЭЦ

Депутат Жогорку Кенеша от фракции "СДПК" Дастан Бекешев намерен провести собственное расследование по модернизации столичной ТЭЦ. В разговоре с редакцией VB.KG нардеп заявил, что не хочет участвовать "в этой игре". Имея ввиду заключение депкомиссии, озвученное вчера, 10 мая, на пленарном заседании.

- Сейчас заключение комиссии имеет политическую плоскость. Очень много не того. Нет ответов на простые вопросы. Возможно, депутаты политизируют модернизацию ТЭЦ не намеренно. Хотелось бы так думать. Я хочу провести свое расследование, более объективное, - поделился с "Вечеркой" своими намерениями Бекешев.

Депутат также отметил, что его коллеги из комиссии по ТЭЦ не добрались до сути.

- В заключении нарисовали суперсхемы. А в чем заключается, собственно, сама коррупция? Кто конкретно проворачивал эти серые схемы? Кто организовывал поездки депутатов на встречи с ТВЕА? Кто закупал оборудование по завышенным ценам? Повторюсь, коррупционные схемы не раскрыты. Лишь намеки на завышенные цены. Хотя вчера уже начали раскрываться подробности. Сам экс-директор ТЭЦ заявил, что китайская компания закупала это необоснованно дорогое оборудование, а на баланс принимали его уже наши, хотя ранее об этом не говорилось. Это лишь часть того, в чем еще предстоит разобраться, - заявил Дастан Бекешев.

С чего конкретно начнется новое расследование по ТЭЦ, нардеп рассказывать поостерегся. Объяснив это тем, что ему могут помешать. Бекешев лишь анонсировал, что представит свое видение коррупционных схем при модернизации столичной теплоэлектроцентрали 16 мая, в день пленарного заседания.

На ту же дату, отметим, назначено и продолжение обсуждений итогов депкомиссии.

Заседая вчера до 18.00, не все парламентарии успели задать вопросы. Напомним, на "допрос с пристрастием" были приглашены бывшие премьеры Жанторо Сатыбалдиев, Сапар Исаков, Темир Сариев, экс-министр финансов Ольга Лаврова, члены действующего правительства, а также главы государственных энергокомпаний.

Депутатам удалось выяснить, что авария на столичной ТЭЦ произошла в старом блоке. В течение 5 дней последствия были устранены с помощью подключения модернизированной части теплоэлектроцентрали. Также отмечено, что на ремонтные работы в 2015 году было выделено 417 млн сомов, в 2016 - 427 млн сомов, однако, на что конкретно были потрачены средства, неизвестно.

Временной комиссии, которая работала в течение 3 месяцев, не удалось установить главных виновников в подписании договоров о получении кредита от китайского "Эксимбанка" и о модернизации ТЭЦ Бишкека с китайской компанией ТВЕА. Члены комиссии сошлись в одном - есть коррупционная составляющая. А соглашение с ТВЕА было заключено, возможно, по поручению "кого-то" из президентской администрации.

В целом депкомиссия дала ряд поручений и рекомендаций Правительству, Генеральной прокуратуре, АКС ГКНБ, Счетной палате – чтобы уже они изучили вопросы рационального использования кредита в размере 386 миллионов долларов США и аффилированности субподрядчиков ТВЕА с кыргызстанскими чиновниками.

В составе комиссии работали следующие депутаты Жогорку Кенеша: Данияр Аттокуров, Аалы Карашев, Аида Касымалиева, Айбек Алтынбеков, Акылбек Жамангулов, Умбеталы Кыдыралиев, Исланбек Сарсейитов, Алмаз Токторов, Исхак Масалиев, Мыктыбек Абдылдаев, Сайдулла Нышанов и председатель комиссии – Улан Примов.