Кредитное соглашение с "ЭксимБанком" подписывал Минфин

Жогорку Кенеш сегодня, 16 мая, продолжает выяснять причины аварии на столичной ТЭЦ и нерационального использования кредита на ее модернизацию. На заседании палаты вновь приглашены бывшие премьер-министры Жанторо Сатыбалдиев, Сапар Исаков, Темир Сариев, экс-министр финансов Ольга Лаврова, главы государственных энергокомпаний.

Как ранее сообщала "Вечерка", депутаты на прошлом заседании 10 мая пришли к выводу, что авария произошла на старой части ТЭЦ, которую не модернизировали. Средства, которые получены на ремонт ТЭЦ, использованы нецелесообразно. А при заключении договора как с китайским "Эксимбанком", так и с компанией ТВЕА не были учтены интересы Кыргызстана.

Напомним также, что депутат от СДПК Дастан Бекешев должен был к сегодняшнему дню подготовить, по его словам, объективную информацию по делу о ТЭЦ.

Пока депутаты задают вопросы. Некоторые из них не сдерживают эмоций. С заявлением выступил лидер фракции "Ата Мекен" Алмамбет Шыкмаматов.

- У нас здесь поработала целая мафия. Расходы при использовании кредита на модернизацию явно завышены. Но почему на таможне никого не смутило, что плоскогубцы ввозились по 160 долларов? И дальше - 19 млн долларов из кредита ушло на административные расходы, 6 млн долларов - на консультантов! Мафия куда-то подевала 100 млн долларов. Кредит взяли – взяли, модернизацию сделали – нет, деньги потратили – потратили! – возмущен главный социалист в парламенте.

К слову о кредите. Нардеп Акылбек Жапаров поднял вопрос о том, как Кыргызстан будет выплачивать кредит китайскому банку.

- Взяли 386 млн долларов. 493 млн долларов должны возвратить в течение 20 лет. Первоначальная выплата не начата.

- Мы выплачиваем пока только проценты, ответила экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Кроме того Лаврова рассказала о том, кто подписывал соглашение по кредиту.

- Кредитное соглашение готовилось ни Минфином, ни Минэнерго. По международному законодательству готовит документ та организация, которая оказывает помощь. То есть готовил договор китайский "ЭксимБанк". После он пришел по согласованию с Минэнерго к нам на рассмотрение. На него мы давали свои замечания. Мы обозначили не только те риски, которые озвучила депкомиссия по ТЭЦ. Позже подписали соглашение с большим количеством замечаний. Подписантом должен был выступить министр энергетики. Но в правительстве это не пропустили, видимо. И подписантом было определено Министерство финансов, - сообщила экс-министр финансов.

Обсуждения продолжаются. Вынесет ли сегодня Жогорку Кенеш свое решение по виновным в деле о столичной ТЭЦ пока не ясно.