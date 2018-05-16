Погода
$ 68.26 - 68.56
€ 80.50 - 81.65

Кредитное соглашение с "ЭксимБанком" подписывал Минфин

387  0
Оксана Гут

Жогорку Кенеш сегодня, 16 мая, продолжает выяснять причины аварии на столичной ТЭЦ и нерационального использования кредита на ее модернизацию. На заседании палаты вновь приглашены бывшие премьер-министры Жанторо Сатыбалдиев, Сапар Исаков, Темир Сариев, экс-министр финансов Ольга Лаврова, главы государственных энергокомпаний.

Как ранее сообщала "Вечерка", депутаты на прошлом заседании 10 мая пришли к выводу, что авария произошла на старой части ТЭЦ, которую не модернизировали. Средства, которые получены на ремонт ТЭЦ, использованы нецелесообразно. А при заключении договора как с китайским "Эксимбанком", так и с компанией ТВЕА не были учтены интересы Кыргызстана.

Напомним также, что депутат от СДПК Дастан Бекешев должен был к сегодняшнему дню подготовить, по его словам, объективную информацию по делу о ТЭЦ.

Пока депутаты задают вопросы. Некоторые из них не сдерживают эмоций. С заявлением выступил лидер фракции "Ата Мекен" Алмамбет Шыкмаматов.

- У нас здесь поработала целая мафия. Расходы при использовании кредита на модернизацию явно завышены. Но почему на таможне никого не смутило, что плоскогубцы ввозились по 160 долларов? И дальше - 19 млн долларов из кредита ушло на административные расходы, 6 млн долларов - на консультантов! Мафия куда-то подевала 100 млн долларов. Кредит взяли – взяли, модернизацию сделали – нет, деньги потратили – потратили! – возмущен главный социалист в парламенте.

К слову о кредите. Нардеп Акылбек Жапаров поднял вопрос о том, как Кыргызстан будет выплачивать кредит китайскому банку.

- Взяли 386 млн долларов. 493 млн долларов должны возвратить в течение 20 лет. Первоначальная выплата не начата.

- Мы выплачиваем пока только проценты, ответила экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Кроме того Лаврова рассказала о том, кто подписывал соглашение по кредиту.

- Кредитное соглашение готовилось ни Минфином, ни Минэнерго. По международному законодательству готовит документ та организация, которая оказывает помощь. То есть готовил договор китайский "ЭксимБанк". После он пришел по согласованию с Минэнерго к нам на рассмотрение. На него мы давали свои замечания. Мы обозначили не только те риски, которые озвучила депкомиссия по ТЭЦ. Позже подписали соглашение с большим количеством замечаний. Подписантом должен был выступить министр энергетики. Но в правительстве это не пропустили, видимо. И подписантом было определено Министерство финансов, - сообщила экс-министр финансов.

Обсуждения продолжаются. Вынесет ли сегодня Жогорку Кенеш свое решение по виновным в деле о столичной ТЭЦ пока не ясно.

URL: https://www.vb.kg/370889
Теги:
Акылбек Жапаров, Алмамбет Шыкмаматов, Жанторо Сатыбалдиев, Ольга Лаврова, Сапар Исаков, Темир Сариев, коррупция, Жогорку Кенеш, ТЭЦ
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  