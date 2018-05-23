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А если бы взорвались? На НПЗ "Джунда" произошел пожар

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- Марина Осипова
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В сеть просочилось видео пожара на нефтеперерабатывающем заводе "Джунда", что в Кара-Балте.

Как стало известно VB.KG, у завода есть своя пожарная служба, оснащенная современными машинами.

"Видимо, справились быстро и сами. Будь что-то серьезное, информация бы уже была известна", - сообщил VB.KG источник из Кара-Балты.

На коротком видео виден черный дым, но огня нет. Хотя, исходя из пожароопасности самого объекта, могла случиться самая настоящая катастрофа.

Несмотря на случившееся ЧП, мэр Кара-Балты Данияр Шабданов так и не ответил на звонок корреспондентов VB.KG.

Справочно: ОсОО "ЧайнаПетроль Компании Джунда". Расположен в промышленной зоне города Кара-Балта. Общая территория нефтеперерабатывающего завода составляет около 73 га. Численность, работающих 774 общее, из них 494 граждане КР, 280 граждане КНР. Мощность НПЗ составляет 800,0 тыс.тонн/год готовой продукции. Инвестором является Центрально-азиатская энергетическая компания, находящаяся в частной хозяйственной эксплуатации. Она является дочерней холдинг-компанией группы Шэньсинской угольной и химической промышленности.

Общий объем вложенных данной компанией инвестиций составил более 300,0 млн. долл. США

В строительстве нефтеперерабатывающего завода участвовали как китайские, так и кыргызские строительные организации: ОсОО "Курулуш" (г.Токмок), ОсОО "КВТ" (г.Кара-Балта), ОАО "СУ-4" (г.Кара-Балта). Инспектирующие службы – китайские компании и кыргызские компании, имеющие соответствующие лицензии.

Основные виды выпускаемой продукции: Бензин 98#, 95#, 92#, 85#, дизельное топливо: зимнее и летнее, серия смазочных масел, трансмиссионное масло, сжиженный газ.

Продуктами переработки мазута на НПЗ являются: дизельное топливо, бензин А-92 Евро3, гудрон. Дизтопливо и бензин реализуют как моторное топливо, гудрон для дальнейшего использования потребителями.

Нефтяное сырье на НПЗ "Джунда" поставляется из Казахстана и ОАО "Кыргызнефтегаз".

По итогам работы за период январь-ноябрь 2017 года выпуск и реализация готовой переработанной продукции составил 301,582 тыс. тонн из них:

бензин АИ-92 - 97 тонны;

АИ-80 - 97 тонны;

дизельное топливо 75 тонн.

URL: https://www.vb.kg/371038
Теги:
Кара-Балта, НПЗ, пожар
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Комментарии
Рус Осмонов
23.05.2018, 22:13
Карма: +1
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Плюсов: 1
Минусов: 0
Комментариев: 1

Джунда работает не на рынок Кыргызстана, а на Афганистан и Таджикистан. До 80% их топлива экспортируется. Тогда там бы в Таджикистане, или Афганистане и становились угрозой, а не у нас. 

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