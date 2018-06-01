Дочери экс-депутата парламента Балтабаевой избрана мера пресечения

Женщину, "протаранившую" на своем внедорожнике сотрудника ГУОБДД, отпустили под домашний арест. Об этом редакции VB.KG сообщили в ГУВД г. Бишкек.

По данным пресс-службы ведомства, принимая решение, следователь УВД Ленинского района учел тяжесть совершенного преступления, тот факт, что подозреваемая ранее не судима, не привлекалась, а также, что установлено ее постоянное место проживания и личность.

К слову о личности, как уже известно, за рулем Lexus LX 570 была 43-летняя Балтабаева Нургуль Ташполотовна. Дочь депутата Жогорку Кенеша пятого созыва от фракции "Ата Мекен" Ташполота Балтабаева и по совместительству жена экс-начальника Главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР Алымжана Козубаева.

Напомним, накануне, в Сети появилось видео, на котором водитель, не подчинившись требованиям сотрудника ГУОБДД, буквально протаранил его.

Позже выяснилось, что женщина, находившаяся за рулем, таким способом выразила недовольство составленным на нее административным протоколом.

На основании рапорта сотрудника ГУОБДД было возбуждено уголовное дело ст. 341, часть 1 "Применение насилия в отношении представителя власти не опасного для жизни или здоровья". Наказание предусмотренное статьей - штраф в размере от двухсот до пятисот расчетных показателей либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Подозреваемая была доставлена в УВД Ленинского района. Сотрудники ГОМ-1 зарегистрировали данный факт в книгу учета. Внедорожник водворен на штрафстоянку.

Все материалы переданы в соответствующие органы, ведется следствие.

А будь это простой гражданин, уже бы, наверняка, был бы за решеткой....