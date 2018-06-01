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Дочери экс-депутата парламента Балтабаевой избрана мера пресечения

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- Оксана Гут
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Женщину, "протаранившую" на своем внедорожнике сотрудника ГУОБДД, отпустили под домашний арест. Об этом редакции VB.KG сообщили в ГУВД г. Бишкек.

По данным пресс-службы ведомства, принимая решение, следователь УВД Ленинского района учел тяжесть совершенного преступления, тот факт, что подозреваемая ранее не судима, не привлекалась, а также, что установлено ее постоянное место проживания и личность.

К слову о личности, как уже известно, за рулем Lexus LX 570 была 43-летняя Балтабаева Нургуль Ташполотовна. Дочь депутата Жогорку Кенеша пятого созыва от фракции "Ата Мекен" Ташполота Балтабаева и по совместительству жена экс-начальника Главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР Алымжана Козубаева.

Напомним, накануне, в Сети появилось видео, на котором водитель, не подчинившись требованиям сотрудника ГУОБДД, буквально протаранил его.

Позже выяснилось, что женщина, находившаяся за рулем, таким способом выразила недовольство составленным на нее административным протоколом.

На основании рапорта сотрудника ГУОБДД было возбуждено уголовное дело ст. 341, часть 1 "Применение насилия в отношении представителя власти не опасного для жизни или здоровья". Наказание предусмотренное статьей - штраф в размере от двухсот до пятисот расчетных показателей либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Подозреваемая была доставлена в УВД Ленинского района. Сотрудники ГОМ-1 зарегистрировали данный факт в книгу учета. Внедорожник водворен на штрафстоянку.

Все материалы переданы в соответствующие органы, ведется следствие.

А будь это простой гражданин, уже бы, наверняка, был бы за решеткой....

URL: https://www.vb.kg/371214
Теги:
ГУБДД, ГУБНОН, ГУВД, УВД, ПДД, Жогорку Кенеш, Ташполот Балтабаев
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Комментарии
Феликс
01.06.2018, 15:38

ну дали пострадавшему гаишнику бабла и он ей все простил, а если был бы смертельный исход родственники гаишника получили бы бабло и все ей простили бы. все упирается в количество бабла, мораль "перед законом все равны"  для тех у кого бабла нет.

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Урри
01.06.2018, 15:45

Наказать бы эту смазливую, но разведут, раз муж мент.

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Чел
01.06.2018, 15:47

А вот спорим ей ничего не будет. Вон сын И.Омуркулова задавил людей и ничего...

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pravdy net
01.06.2018, 15:52

takie kak ona i podobnye potom eshe smejatsa budut nad nashimi sotrudnikami organov ny chno ona jena menta i docha depytata

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4444
01.06.2018, 15:53

будь я на месте инспектора применил бы табельное!!!!! с такими только так и надо,не надо барзеть и злить простой народ.  

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Реалист
01.06.2018, 15:54


Ничего себе "..не опасное для жизни и здоровья...". На видео очень хорошо видно насколько оно "не опасно".

А если бы он, пятясь назад от наезжавшего автомобиля, оступился и она бы его переехала?

Сказали бы: "Сам виноват. Не надо было пятиться. Надо было просто убегать вперёд или в сторону"?

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Эмир
01.06.2018, 16:05

Отпустят!

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Асель Турдахунова
01.06.2018, 16:05
Карма: +1
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Минусов: 1
Комментариев: 3

Подождите делать выводы, во время следствия нет смысла ее сажать. Пусть теперь отвечает перед судом, ведь главное на нее дело возбудили.

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мэсний
01.06.2018, 16:05

Феликс

ну дали пострадавшему гаишнику бабла и он ей все простил, а если был бы смертельный исход родственники гаишника получили бы бабло и все ей простили бы. все упирается в количество бабла, мораль "перед законом все равны"  для тех у кого бабла нет.

да..эдмундович..ты прав

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Нейтралитет
01.06.2018, 16:06

Условно дадут.потом она обжалует.и отменят приговор вовсе.и все.все забудут.

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аваз
01.06.2018, 16:12

Простые люди так не поступает, простые граждане как мы законопослушны.

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Горожанин
01.06.2018, 16:13

Интересно получается, все переживают за сотрудника,а там уже всё утрясли!!

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Злой
01.06.2018, 16:17

Короче, полный беспредел

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pik
01.06.2018, 16:31

4444

будь я на месте инспектора применил бы табельное!!!!! с такими только так и надо,не надо барзеть и злить простой народ.  согласен

согласен так и надо, а то привыкли безнаказаными быть и борзеют, там на видео и пешеходы проходили если что.. а если их задавила бы коровушка

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Гражданин
01.06.2018, 16:46

Пуп земли чтоли ваша фамилия?

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просто человек
01.06.2018, 16:48

да деньги решают все какое она имеет право так себя вести ах да им все можно простого смертного уже посадили бы

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Programist
01.06.2018, 16:59

Катастрофа в стране. Если отпустят, то государство не уважает своих сотрудников. На западе ее бы пристрелили на месте.Не так ли "Дочери экс-депутата парламента" Балтабаева ?

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Балтабаевой Н.
01.06.2018, 17:15

Ну что Нургуль, довыпендривалась??? В любом случае, даже если муж твой разведет твою борзоту, все равно попали на бабки, хотя ты конечно заслуживаешь наказания куда большего. 

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Bek
01.06.2018, 17:18

На западе, она бы лежала грузом 200.

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Ss Sd
01.06.2018, 18:52
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Минусов: 1
Комментариев: 22

Опозорилась на старости лет...

Вроде взрослый человек, а ведёт себя как человек недалёкого ума, у кого нет воспитания и культуры. Очередная Чодронова

Своим поведением ещё раз подтвердила кто у нас сидит во власти и ЖК: глупые, недалёкие, хамы, без понятия о культуре поведения в цивилизованном обществе.

На какой бы дорогой бы машине она не ездила, ее внутренний мир как был убогим, маленьким, никчёмным, ограниченным, таким и останется...

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Ss Sd
01.06.2018, 18:54
Карма: +12
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 13
Минусов: 1
Комментариев: 22

Bek

На западе, она бы лежала грузом 200.

В штатах ее бы расстреляли бы в упор, через лобовое стекло за покушение на жизнь офицера полиции...

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