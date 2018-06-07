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"Белизгейт". Посадят ли Индиру Джолдубаеву и Абдиля Сегизбаева?

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- Виктория Григоренко
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Депутат "Ата Мекена" Алмамбет Шыкмаматов вновь требует привлечь к ответственности Адиля Сегзибаева. Но не одного - за сокрытие документов должна быть наказана, по его мнению, и экс-генпрокурор Индира Джолжубаева. Об этом он сказал на заседании фракции.

Парламентарий уверен, что ответ из государства Белиз на запрос от спецслужб Кыргызстана по трасту от 4 апреля 2012 года получен еще 23 октября 2017.

"Такие сведения выдает МИД, причем, ссылаясь на подпись именно Джолдубаевой. Однако в самом надзорном ведомстве утверждают, что письмо не получено. Следовательно, экс-генпрокурор скрыла этот факт", - подчеркнул Шыкмаматов.

А, значит, не исключено, что в скором времени под стражей окажутся и эти двое представителей прежней власти.

Депутат и юрист Мирлан Жеенчороев, конечно, отметил, что перед законом все равны. Но пояснил:

- Если есть вина ответственных лиц и руководителей, то их дело должно дойти до суда. Однако подходить к рассмотрению всех вопросов нужно только руководствуясь законом, без политической окраски. Причем, делать это надо только с привлечением Генпрокуратуры, ГКНБ, Совбеза, Открыто для общественности должны быть предоставлены все факты расследования и следственные оценки, - отметил VB.KG парламентарий.

Но в деле по "Белизу" очень много белых пятен с юридической стороны, уточнил он.

- Насколько мне известно, в настоящий момент расследования не завершено. Об этом недавно заявлял и новый генпрокурор. Причем он открыто говорил, что письменный ответ с Белиза к ним еще не поступал. Поэтому, надо дождаться завершения следствия, и не допускать каких-либо надуманных доказательств. В любом случае, оно огласит общественности результаты своей работы, а там уже будет решаться вопрос и о мере ответственности тех или иных лиц. Пока об этом говорит рано, - заявил Жеенчороев "Вечерке".

Напомним, осенью 2016 года на тот момент глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев представил президенту Алмазбеку Атамбаеву документы, что депутаты от фракции "Ата Мекен" - Омурбек Текебаев, Алмамбет Шыкмаматов и Аида Салянова - были заинтересованы в продаже более 50% акций ЗАО "Альфа Телеком", и что это подтверждают документы, которые получены из Белиза - государства в Центральной Америке. Однако сами парламентарии заявили о невиновности.

URL: https://www.vb.kg/371336
Теги:
Абдил Сегизбаев, Ата Мекен, Генеральная прокуратура, уголовная ответственность, Индира Джолдубаева
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