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Маршрутка врезалась в трактор: 15-летняя девушка погибла, трое в больнице

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- Оксана Гут
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В Чуйской области в результате столкновения маршрутного такси и трактора пострадали трое, погибла 15-летняя девушка. Об этом редакции VB.KG сообщили в пресс-службе УОБДД Чуйской области.

По данным ведомства, смертельное ДТП произошло 10 июня в 17.00 в селе Нижнечуйское.

- 326 маршрутка, двигаясь по направлению Бишкек-Камышановка, врезалась в прицеп трактора МТЗ-80. В результате пострадали трое граждан – 1996 г.р., 1999 г.р. и 2003 г.р. Девушка 2003 г.р. от полученных травм скончалась на месте, - рассказали в пресс-службе УОБДД.

Все пострадавшие - пассажиры маршрутки - находятся в городской больнице в центре травматологии. По предварительному диагнозу, у всех сотрясение головного мозга, раны головы и лица. Водитель не пострадал.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

URL: https://www.vb.kg/371400
Теги:
ДТП, маршрутки, погибшие, Чуйская область, Бишкек
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Комментарии
Урри
11.06.2018, 12:40

Почти все водители маршруток козлы конченные. Рвут и мечутся по дороге, обгоняя машины и нарушая правила. Когда же их уберете, мэрия? 

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Ayperi Tynystanova
11.06.2018, 16:50
Карма: +21
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Плюсов: 23
Минусов: 2
Комментариев: 45

Не вижу, чтоб депутаты и правительство работали над тем, чтобы устранить эти проблемы

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