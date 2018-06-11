Маршрутка врезалась в трактор: 15-летняя девушка погибла, трое в больнице

В Чуйской области в результате столкновения маршрутного такси и трактора пострадали трое, погибла 15-летняя девушка. Об этом редакции VB.KG сообщили в пресс-службе УОБДД Чуйской области.

По данным ведомства, смертельное ДТП произошло 10 июня в 17.00 в селе Нижнечуйское.

- 326 маршрутка, двигаясь по направлению Бишкек-Камышановка, врезалась в прицеп трактора МТЗ-80. В результате пострадали трое граждан – 1996 г.р., 1999 г.р. и 2003 г.р. Девушка 2003 г.р. от полученных травм скончалась на месте, - рассказали в пресс-службе УОБДД.

Все пострадавшие - пассажиры маршрутки - находятся в городской больнице в центре травматологии. По предварительному диагнозу, у всех сотрясение головного мозга, раны головы и лица. Водитель не пострадал.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.