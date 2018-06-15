"Бакай Банк": справедливый банкинг по–исламски

В минувший понедельник случилось знаковое для Кыргызстана событие: в канун священной для всех мусульман ночи Кадыр Тун месяца Рамазана в Бишкеке открылся первый в республике Исламский финансовый центр при ОАО "Бакай Банк". Теперь жителям столицы стал доступен банкинг, выгодный не только для банкиров, - без процентных ставок и ростовщичества.

Инновации - узнаваемая фишка ОАО "Бакай Банк". Он был первым на валютном рынке в области банковских операций с драгоценными металлами, проектного финансирования и многого другого. Так что совсем неудивительно, что он первым из традиционных банков республики решился получить лицензию Национального банка на открытие полноценного Исламского финансового центра (ИФЦ).

- В этом году наш банк празднует свое двадцатилетие. Мы всегда старались идти в ногу со временем и делать все, чтобы наши клиенты оставались довольными. Сегодня будущее банков прочно связывают именно с исламским банкингом. Он не только удобен для потребителя, но и приносит пользу экономике, - заявил председатель правления ОАО "Бакай Банк" Аалы Уманкулов.

Появление на рынке новых игроков будет способствовать развитию не только всей финансовой отрасли, но и экономики республики в целом. Такое мнение высказал заместитель министра экономики Эльдар Абакиров, принимавший участие в торжественной церемонии открытия ИФЦ.

- В нашей стране еще с 2006 года разрабатывались и принимались нормативные документы для создания исламских финансовых институтов. Сейчас законодательная база позволяет банкам активно осваивать это направление. Думаю, подобная конкуренция только подстегнет развитие банковского сектора страны. То есть стоит ждать снижения надбавок и повышения привлекательности финансовых продуктов. Как следствие, это приведет к росту реального сектора экономики республики, - считает чиновник.

По самым скромным прогнозам, за счет ведения банковского дела по канонам шариата в Кыргызстан может поступить 400 миллионов долларов инвестиций.

С первого дня работы ИФЦ ОАО "Бакай Банк" предоставляет широкий спектр услуг. Это, во–первых, три вида кредитования - мурабаха–универсал (для предпринимателей), мурабаха - автофинансирование и мурабаха - на потребительские нужды. Во–вторых, инвестиционные возможности: срочный депозит (мудараба) и депозит до востребования (кард–хасан). Кроме того, обещают банкиры, в ближайшей перспективе планируется запустить линию ипотечного финансирования и наладить выпуск шариатских платежных карт.

Чем же исламское финансирование отличается от традиционного? В альтернативном банкинге интересы клиентов учитываются в большей степени. Здесь не приемлют ростовщическую природу западного взгляда на финансирование.

- Клиенты - это наши партнеры. Значит, мы вместе делим не только прибыль от стартапов, но риски и убытки, - объясняет директор ИФЦ ОАО "Бакай Банк" Талант Керимбаев.

Как это работает? Представим, что человек хочет открыть свое дело. Идея есть, а денег нет. Он приходит в традиционный банк и берет кредит под залог. Пошел бизнес или прогорел - банк в любом случае получит свои проценты. Даже если предпринимателю придется расстаться с последним имуществом.

Исламские принципы финансирования отвергают такой подход. Здесь банк, изучив бизнес–проект со своими экспертами, соглашается участвовать в нем, причем обе стороны делят между собой ответственность. Если по каким–то причинам проект не удался, риски также падают не только на бизнесмена, но и на саму финансовую организацию.

- Важнейший аспект нашей работы - четкие и ясные договоренности. Каждое соглашение с клиентом готовится индивидуально, и в нем будут описаны все детали: от стоимости товара и наценки, установленной банком, до возможных форс–мажорных обстоятельств. При этом наценка в исламском банкинге зависит только от сроков - на один месяц дается одна наценка, на год - другая, - рассказывает Керимбаев.

Несмотря на название, продукты и услуги Исламского финансового центра доступны для людей разной веры. Здесь поддержат любые начинания, укладывающиеся в нормы шариата. Нужно только получить одобрение членов Шариатского совета Исламского финансового центра ОАО "Бакай Банк", в который входит три человека - банкиры с теологическим образованием.

Шариатский совет, помимо прочего, устанавливает происхождение средств, используемых в бизнес–проектах. Согласно исламским принципам финансирования, на эти цели может направляться только чистый капитал, имеющийся в распоряжении банка, - из проверенных источников и не из кредитных денег.

- Не стоит ждать, что кто–то придет со стороны и даст денег. Мы сами должны развивать себя, сами решать, что нам нужно, и продвигать это. Потенциал исламского финансирования в Кыргызстане огромный. Уже даже по нагрузке на call–центр "Бакай Банка" видно, что потребность в альтернативном финансировании высока. Уверен, что это финансовое направление будет развиваться очень интенсивно. Сейчас республика имеет все шансы стать лидером в этой области. За исламским банкингом будущее, - убежден международный сертифицированный специалист по исламским финансам и страхованию, председатель Шариатского совета Исламского финансового центра ОАО "Бакай Банк" Ринат Габбасов (г. Казань, Татарстан).

Первый в Кыргызстане и СНГ Исламский финансовый центр при ОАО "Бакай Банк" расположен по адресу: г. Бишкек, пр. Чуй, 111–а.Call–центр: +996(312)610061, моб.: 6111.E–mail: office@ifcenter.kg. Сайт: www.ifcenter.kg

Василиса МИХАЙЛОВА.