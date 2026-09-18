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Чемпион WBO Дензел Бентли вызвал Конора Бенна на титульный поединок

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- Самуэль Деди Ирие
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Британский боксер Конор Бенн может получить еще один шанс побороться за титул чемпиона мира, несмотря на тяжелое поражение от Райана Гарсии.

В минувшие выходные Бенн проиграл Гарсии во втором раунде в поединке за титул чемпиона мира WBC в полусреднем весе. После поражения британец заявил, что намерен провести время с семьей, прежде чем принимать решение о возвращении на ринг.

Тем временем чемпион мира WBO в среднем весе Дензел Бентли заявил о готовности провести защиту титула против Бенна, если тот решит подняться в весовую категорию до 72,6 кг (средний дивизион).

Возможный поединок имеет историческую подоплеку: отец Конора - знаменитый британский боксер Найджел Бенн - в свое время также владел титулом WBO в среднем весе.

По словам Бентли, такой бой выгоден обеим сторонам. Бенн получит шанс повторить достижение отца, а для самого Бентли встреча с громким именем станет одним из крупнейших событий в карьере.

"В поединке с Гарсией Конор хотел завоевать пояс WBC, которым когда-то владел его отец. У меня сейчас настоящий титул WBO в среднем весе, которым также владел его отец. Я был бы рад провести с ним бой", - заявил Бентли в интервью изданию The Ring.

Чемпион добавил, что поединок с Бенном позволит ему повысить узнаваемость и провести финансово привлекательную защиту пояса. На данный момент официальных договоренностей между командами спортсменов нет, а сам Бенн еще не объявил о сроках возвращения в спорт.


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URL: https://www.vb.kg/461608
Теги:
бокс, Великобритания
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