Чемпион WBO Дензел Бентли вызвал Конора Бенна на титульный поединок

Британский боксер Конор Бенн может получить еще один шанс побороться за титул чемпиона мира, несмотря на тяжелое поражение от Райана Гарсии.

В минувшие выходные Бенн проиграл Гарсии во втором раунде в поединке за титул чемпиона мира WBC в полусреднем весе. После поражения британец заявил, что намерен провести время с семьей, прежде чем принимать решение о возвращении на ринг.

Тем временем чемпион мира WBO в среднем весе Дензел Бентли заявил о готовности провести защиту титула против Бенна, если тот решит подняться в весовую категорию до 72,6 кг (средний дивизион).

Возможный поединок имеет историческую подоплеку: отец Конора - знаменитый британский боксер Найджел Бенн - в свое время также владел титулом WBO в среднем весе.

По словам Бентли, такой бой выгоден обеим сторонам. Бенн получит шанс повторить достижение отца, а для самого Бентли встреча с громким именем станет одним из крупнейших событий в карьере.

"В поединке с Гарсией Конор хотел завоевать пояс WBC, которым когда-то владел его отец. У меня сейчас настоящий титул WBO в среднем весе, которым также владел его отец. Я был бы рад провести с ним бой", - заявил Бентли в интервью изданию The Ring.

Чемпион добавил, что поединок с Бенном позволит ему повысить узнаваемость и провести финансово привлекательную защиту пояса. На данный момент официальных договоренностей между командами спортсменов нет, а сам Бенн еще не объявил о сроках возвращения в спорт.