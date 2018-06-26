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В КР на метадоновой терапии находится более 1 тысячи наркозависимых

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- Виктория Григоренко
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Заместительная поддерживающая терапия метадоном является методикой, позволяющей минимизировать вред от потребления наркотиков, профилактикой смертности от передозировок наркотиками, предупреждает распространение опасных болезней, включая туберкулез. Об этом сообщили в Минздраве КР.

По данным врачей, во всем мире отмечается о 27 млн проблемных наркопотребителей, что почти соответствует численности населения такой страны, как Малайзия.

- Почти половина (12,19 млн) такого проблемного контингента наркопотребителей употребляет наркотики путем инъекций, что является угрозой распространения ВИЧ. Инъекционное потребление наркотиков в КР является причиной почти половины всех случаев ВИЧ-инфицирования. В последние годы в Кыргызстане предпринимается достаточно усилий для продвижения программ по профилактике ВИЧ-инфекции и снижению вреда от инъекционного потребления наркотиков. За все время деятельности через программу прошло примерно 6 тысяч человек. В настоящее время на заместительной терапии находится более 1 тысячи человек. Примечательно, что пациенты, получающие терапию, работают, создают семьи, налаживают социальные связи. Каждый клиент, пришедший в программу ЗПТМ, – это человек, в семье которого воцарились мир и спокойствие и который не находится в местах лишения свободы, потому что у него нет потребности в поисках денег на очередную дозу. Это - специалист, который работает и приносит пользу обществу, - рассказал собравшимся программный координатор ОФ "Альтернатива в наркологии" Георгий Кавтарадзе.

Уточняется, что в ходе встречи активисты задавали много текущих вопросов: к кому обращаться за информацией и помощью в случае необходимости, действуют ли в стране другие реабилитационные программы и т.п.

Напомним, в муниципальной администрации мэрии города Бишкек по Свердловскому району состоялась встреча ведущих специалистов по социальным вопросам пяти районных муниципальных территориальных управ (МТУ), домкомов и квартальных. На этот раз она посвящена Международному дню борьбы с наркотиками, который отмечается 26 июня.

URL: https://www.vb.kg/371698
Теги:
Минздрав, мэрия, наркотики, Кыргызстан
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