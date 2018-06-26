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Алмазбек Атамбаев не выкупал земельный участок у ГКНБ

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- Оксана Гут
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"ГКНБ должен дать разъяснения в связи с распространением отдельными СМИ ложной информации со ссылкой на пресс-службу ГКНБ о продаже частному лицу ведомственного земельного участка, расположенного в селе Кой-Таш", - заявила официальный представитель СДПК Кундуз Жолдубаева.

- Официально заявляем, что информация о том, что лидер СДПК Алмазбек Атамбаев якобы "выкупил" у ГКНБ земельный участок, расположенный по соседству с его домом в селе Кой-Таш, не соответствует действительности и является ложной. По нашим сведениям, участок в Кой-Таше до сих пор находится в ведении ГКНБ, и на днях начальник Девятой службы проводил обход территории. Ни Алмазбек Шаршенович, ни его родственники никакого отношения к данному земельному участку не имеют. Однако распространение ложной информации вводит общественность в заблуждение, - отметили в СДПК.

Отметим, ранее "Азаттык" писал о том, что пресс-служба ГКНБ рассказала, что ранее участок в селе Кой-Таш Чуйской области рядом с дачей Атамбаева принадлежал 9-й службе ведомства.

"В 1980-х годах участки в селе были выданы ГКНБ в качестве дач. В 2017 году участок рядом с домом Атамбаева был предоставлен 9-й службе для охраны президента. После окончания срока президентства Алмазбека Атамбаева участок за ненадобностью был продан в частные руки. О новых покупателях земли не сообщается", - написал "Азаттык"

URL: https://www.vb.kg/371702
Теги:
ГКНБ, СДПК, земельный участок
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Комментарии
Дастан Бакиров
26.06.2018, 11:38
Карма: -1
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 1
Комментариев: 2

столько фейков в последнее время. СМИ стоило бы при публикации такой информации требовать документальное подтверждение. Если контора заявляет, что участок продан, пусть документы купли-продажи предоставят.

-1
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Жалоба модератору
Жолдош
26.06.2018, 13:16

Теяката СДПК тактап атат сатып алганы жеп а бул болсо давдырап журот акмак.камалышы керек бу

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Жалоба модератору
Атыр Нурматова
26.06.2018, 13:17
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Комментариев: 8

Ачккөз Атамбаев колу жеткен жердин баарына эле мурдун тыга берген тура. Мынчалык ачкөздүк ушундай тагдырга гана туш кыларын билсе кана. Эми өзүнөн көрсүн.

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Жалоба модератору
Самат Муктаров
26.06.2018, 13:28
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Плюсов: 12
Минусов: 16
Комментариев: 51

Атамбаеву надо ответить за все коррупции а потом посмотрим ответить или как вы там говорите, у него все там вне закона вор

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Жалоба модератору
Сыдыков Азат
26.06.2018, 13:34
Карма: +5
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Плюсов: 14
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Комментариев: 39

Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестик макамынан ажыратуу маселеси көтөрүлүп жатканына таң калуунун кереги жок. Бишкек ЖЭБин модернизациялоо шылтоосу менен алынып, уурдалган кредиттин изи түз эле өлкөнүн экс-президентине гана алып барууда. Бул бүгүнкү күндө эч кимге жашыруун делеболбой калды. Учурдун ачуу чындыгы ушундай.

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Жалоба модератору
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