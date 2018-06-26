Алмазбек Атамбаев не выкупал земельный участок у ГКНБ

"ГКНБ должен дать разъяснения в связи с распространением отдельными СМИ ложной информации со ссылкой на пресс-службу ГКНБ о продаже частному лицу ведомственного земельного участка, расположенного в селе Кой-Таш", - заявила официальный представитель СДПК Кундуз Жолдубаева.

- Официально заявляем, что информация о том, что лидер СДПК Алмазбек Атамбаев якобы "выкупил" у ГКНБ земельный участок, расположенный по соседству с его домом в селе Кой-Таш, не соответствует действительности и является ложной. По нашим сведениям, участок в Кой-Таше до сих пор находится в ведении ГКНБ, и на днях начальник Девятой службы проводил обход территории. Ни Алмазбек Шаршенович, ни его родственники никакого отношения к данному земельному участку не имеют. Однако распространение ложной информации вводит общественность в заблуждение, - отметили в СДПК.

Отметим, ранее "Азаттык" писал о том, что пресс-служба ГКНБ рассказала, что ранее участок в селе Кой-Таш Чуйской области рядом с дачей Атамбаева принадлежал 9-й службе ведомства.

"В 1980-х годах участки в селе были выданы ГКНБ в качестве дач. В 2017 году участок рядом с домом Атамбаева был предоставлен 9-й службе для охраны президента. После окончания срока президентства Алмазбека Атамбаева участок за ненадобностью был продан в частные руки. О новых покупателях земли не сообщается", - написал "Азаттык"