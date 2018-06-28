Азиза Абдирасулова лжет?

25 мая в средствах массовой информации со ссылкой на главу правозащитного фонда "Кылым шамы" Азизы Абдирасуловой было распространено сообщение, что в Оше сотрудники межрегионального управления МВД насилуют задержанных дубинкой. Об этом она заявила на круглом столе "Диалог государства и гражданского общества по предотвращению пыток", где указывается, что в здании МРУ происходят страшные пытки, напоминает пресс-служба МВД КР.

"Правоохранительные органы, ядром которых являются органы внутренних дел, стали в последние годы одним из самых активно критикуемых структур.

МВД всегда учитывает общественную критику, все нарекания со стороны общественности и СМИ надо воспринимать как должное, за малым исключением, если они действительно прозвучали в наш адрес вполне заслуженно. Критика должна быть конструктивной и уместной.

Однако преувеличение информации агрессивного и эпатажного характера доходит до абсурда. Складывается впечатление, что такие действия направлены на подрыв авторитета государственных и правоохранительных органов, манипулирование общественным сознанием и провоцирование напряженностей.

Министерство внутренних дел Кыргызской Республики опровергает распространенную информацию, что в здании межрегионального управления СКМ МВД происходят пытки.

Накануне в МРУ СКМ МВД в г.Ош была прокурорская проверка, по результатам которой сведения, распространенные в информагентствах со ссылкой на главу правозащитного фонда, не подтвердились, нарушений законности со стороны сотрудников милиции не выявлено.

В этой связи заявляем, что ранее опубликованные сведения не соответствуют действительности", - говорится в сообщении.