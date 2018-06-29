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Беглый Шадиев по-прежнему остается обладателем депутатского мандата

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- Оксана Гут
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Сегодня, 29 июня, спикер Жогорку Кенеша Дастан Джумабеков проводит итоговую пресс-конференцию.

В ходе которой от журналистов прозвучал вопрос: будет ли парламент рассматривать вопрос о лишении Аскарбека Шадиева депутатского мандата?

- Что касается 30 тыс. долларов для награждения лауреата конкурса им.Ч.Айтматова, хочу сказать, что в 2017 году было принято решение премию не выделять. Так как не смогли определить лауреата. Но при проведении внутреннего аудита мы выявили, что средства все-таки из бюджета выделили. Решение это подписал депутат Аскарбек Шадиев, тогда он был председателем профильного комитета. Все материалы по данному факту мы направили в соответствующие органы. Они проводят расследование, которое определит виновных. Если Генеральная прокуратура внесет в парламент представление о лишении Аскарбека Шадиева депутатского мандата, то мы его рассмотрим, - ответил Дастан Джумабеков.

От редакции напомним, 28 апреля в отношении Аскарбека Шадиева Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту присвоения бюджетных денежных средств, выделенных для вручения премии им. Ч.Айтматова в сумме 30 тыс. долларов США.

Однако днем ранее, то есть 27 апреля, Шадиев, выехав в город Исфана Баткенской области, далее незаконно пересек государственную границу (через броды) в районе села Арка Лейлекского района КР в сторону Республики Таджикистан. После вылетел авиарейсом по маршруту "Худжант-Москва" используя дипломатический паспорт Кыргызстана. А оттуда уже в город Нью-Йорк (США).

В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, заочно. Депутата объявили в международный розыск.

Как стало известно накануне, 25 июня Генеральная прокуратура возбудила в отношении Аскарбека Шадиева второе уголовное дело по признаку преступления, предусмотренного статьей 346 часть 1 ("Незаконное пресечение государственной границы") УК КР.

Расследование ведет ГСУ ГКНБ.

URL: https://www.vb.kg/371782
Теги:
Аскарбек Шадиев, Генеральная прокуратура, ГКНБ, розыск, уголовная ответственность, Жогорку Кенеш
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