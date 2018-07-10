Водителю Сане и ему подобным плевать на экологию Иссык-Куля и закон

Просим соответствующие органы КР (Госэкотехинспекция, ГУОБДД) принять меры в отношении владельцев/водителей двух автомобилей марки "Фольксваген Пассат Б5" госномер Е5247С и "Митсубиси Каризма" госномер S8406AZ.

7 июля машины заехали на пляжную зону Иссык-Куля, расположенную приблизительно в 800 метрах западнее поселка Каджи-Сай Тонского района.

Мы попросили водителя и пассажиров одной из машин убрать авто с пляжа и напомнили о недопустимости въезда в прибрежную зону. Водители проигнорировали просьбу и сказали, что мы можем звонить куда угодно. Один из водителей представился Саней.

В Тонском РОВД, куда мы позвонили, приняли звонок, подтвердили, что на автомобилях нельзя въезжать в прибрежную зону, но сообщили, что, к сожалению, не могут направить сотрудников, так как они все находятся на усилении (вероятно, в связи с приездом премьер-министра КР, который в это время находился в Иссык-Кульской области).

Пользуясь случаем, также хотели бы спросить через СМИ, несет ли ответственность руководство Каджи-Сайского айыл окмоту за допущение нарушений природоохранного законодательства на своей территории?

Справедливости ради необходимо отметить, что подобные нарушения каждый год происходят в окрестностях поселка Каджи-Сай. В момент данного нарушения в пляжной зоне находились еще несколько автомобилей, но их сфотографировать не удалось.

Народную новость прислали жители ПГТ Каджи-Сай