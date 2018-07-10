Дело Кулматова. Верховный суд превысил полномочия и нарушил закон?

С рассмотрением нюансов, связанных с изменением меры пресечения Кубанычбеку Кенешовичу, вопросов много. И ответов на них от правоохранительных, государственных и судебных органов я пока не получал. Об этом VB.KG рассказал адвокат Кулматова Сергей Слесарев.

А сегодня подозрения защиты в предвзятости суда получили прямое подтверждение, утверждает адвокат. Верховный суд прекратил производство по жалобе Слесарева на изменение меры пресечения. И, таким образом, нарушил закон.

- Первая инстанция нарушает закон, меняя подписку о невыезде на заключение под стражу. Вторая инстанция эти нарушения не замечает. На данный момент и вовсе произошел законодательный нонсенс - Верховный суд отказался от рассмотрения моей жалобы и прекратил по ней производство, что по закону невозможно. При этом внести предписание на изменение одной меры пресечения на более жесткую можно лишь при условии нарушений со стороны Кулматова. Например, выезде из страны. Или предъявлении ему более тяжкого обвинения. Ни того, ни другого не было. Здесь на лицо явное предвзятое отношение к моему подзащитному и прямое нарушение закона судебным органом, - отметил Слесарев.

Адвокат подчеркнул, что непосредственно в компетенции Верховного суда рассмотрение законности принятия решения первой и второй инстанциями.

- Но он не только не сделал этого, но нарушил свои обязательства по рассмотрению жалобы, превысив полномочия, прописанные в статье 383 УК КР. Более того, просматриваются нарушения со стороны судебного органа и по статье 9 УПК КР, в которой говорится, что каждому гражданину гарантируется судебная защита. Однако сама судебная система зашла в тупик, так как завтра Бишкекский горсуд будет рассматриваться постановление о продлении ареста Кулматову до 28 августа. И этот акт принят на основе того акта, который отказался сегодня рассматривать Верховный суд! Поэтому, как решится этот вопрос завтра, сказать сложно, - резюмировал Сергей Слесарев.