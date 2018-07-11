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Водный скандал с Казахстаном: Минсельхоз КР скрывается от журналистов?

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- Виктория Григоренко
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Минсельхоз отказывается комментировать ситуацию по сокращению сброса воды с Кировского водохранилища в реку Талас.

В попытке выяснить причины ситуации, которая со дня на день способна вылиться в межгосударственный скандал с Казахстаном, редакция VB.KG два дня пыталась дозвониться министру сельского хозяйства Нурбеку Мурашеву. Трубку он сначала взял, но заявил, что на данный момент находится в командировке. Обещал обозначить ситуацию позже, но затем перестал отвечать на звонки.

На следующий день "Вечерке" все-таки удалось связаться с замминистра Минсельхоза Жаныбеком Керималиевым. Он выслушал вопрос и перенаправил нас к главе Департамента водного хозяйства и мелиорации Кокумбеку Таштаналиеву, в ведении которого и находится водохранилище, обеспечивающее водой соседей по границе.

Однако, специалист министерства наотрез отказался комментировать происходящее, ответив в грубой форме , что не имеет на руках документов, находится в командировке и предоставлять информацию не будет.

Складывается впечатление, что ведомство старательно пытается скрыть происходящее на Кировском водохранилище. А, посему, догадки о причинах сложившейся ситуации могут быть какими угодно.

Напомним, в минувшие выходные Минсельхоз Казахстана распространил информацию о том, что Кыргызстан сократил сброс воды с Кировского водохранилища в реку Талас.

"Это стало причиной массовой гибели рыбы в Жамбылской области. Жара плюс 45 градусов. Удалось спасти более 50 тысяч мальков рыб шести видов, но 2,5 тысячи погибли. С 5 июля сброс с Кировского водохранилища Кыргызстана в реку Талас по неясным причинам составлял 14 кубометров воды в секунду, тогда как по межгосударственному договору должно было быть порядка 52 кубов. Пытаемся решить вопрос с кыргызской стороной", - отметили в Минсельхозе РК.

URL: https://www.vb.kg/372063
Теги:
водоснабжение, Казахстан, правительство, Таласская область, Кыргызстан, Минсельхоз
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Комментарии
Бакыт
11.07.2018, 17:23

А зачем так переживать за сокращение сброса ? Когда казахи нам границу перекрыли нормально было да ? Вообще надо Кировское водохранилище заполнить, а для этого перекрыть воду совсем !Казахи могут над нами издеваться, а мы должны все терпеть ?! Нет уж ! У нас тоже зубы есть ! Пусть без воды посидят ! И вообще с ними надо пожёстче, иначе они нас за людей не считают !

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марат мансуров
11.07.2018, 17:24
Карма: -4
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Плюсов: 0
Минусов: 4
Комментариев: 11

Минсельхоз есть только на бумаге. 

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