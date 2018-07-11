Водный скандал с Казахстаном: Минсельхоз КР скрывается от журналистов?

Минсельхоз отказывается комментировать ситуацию по сокращению сброса воды с Кировского водохранилища в реку Талас.

В попытке выяснить причины ситуации, которая со дня на день способна вылиться в межгосударственный скандал с Казахстаном, редакция VB.KG два дня пыталась дозвониться министру сельского хозяйства Нурбеку Мурашеву. Трубку он сначала взял, но заявил, что на данный момент находится в командировке. Обещал обозначить ситуацию позже, но затем перестал отвечать на звонки.

На следующий день "Вечерке" все-таки удалось связаться с замминистра Минсельхоза Жаныбеком Керималиевым. Он выслушал вопрос и перенаправил нас к главе Департамента водного хозяйства и мелиорации Кокумбеку Таштаналиеву, в ведении которого и находится водохранилище, обеспечивающее водой соседей по границе.

Однако, специалист министерства наотрез отказался комментировать происходящее, ответив в грубой форме , что не имеет на руках документов, находится в командировке и предоставлять информацию не будет.

Складывается впечатление, что ведомство старательно пытается скрыть происходящее на Кировском водохранилище. А, посему, догадки о причинах сложившейся ситуации могут быть какими угодно.

Напомним, в минувшие выходные Минсельхоз Казахстана распространил информацию о том, что Кыргызстан сократил сброс воды с Кировского водохранилища в реку Талас.

"Это стало причиной массовой гибели рыбы в Жамбылской области. Жара плюс 45 градусов. Удалось спасти более 50 тысяч мальков рыб шести видов, но 2,5 тысячи погибли. С 5 июля сброс с Кировского водохранилища Кыргызстана в реку Талас по неясным причинам составлял 14 кубометров воды в секунду, тогда как по межгосударственному договору должно было быть порядка 52 кубов. Пытаемся решить вопрос с кыргызской стороной", - отметили в Минсельхозе РК.