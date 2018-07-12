Боевики "Талибана" все ближе подбираются к Кыргызстану

Как сообщил журналистам пресс-секретарь губернатора афганской провинции Тахар Сунатуллу Тимур, сегодня утром боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в Кыргызстане) захватили позиции правительственных сил в приграничном с Таджикистаном уезде Хваджа Гхар.

Пресс-представитель местных властей подчеркнул, что есть угроза полного захвата талибами уезда Хваджа Гхар, а также соседних уездов Даргад, Янги Кала и Дашти Кала, расположенных на границе с Таджикистаном, так как в настоящее время на этой территории власти не располагают достаточными силами и средствами для отражения атаки.

Сегодня же СМИ сообщили об атаке боевиков в граничащем с Таджикистаном уезде Дашти-Арчи соседней с Тахаром провинции Кундуз.

"Боевики атаковали подразделение армии в населенном пункте Пули Моманд уезда Дашти-Арчи в полночь, убив 32 солдата и ранив 20. Экстремисты забрали с собой все имевшееся в расположении подразделения оружие и боеприпасы, технику и снаряжение", - говорилось в сообщении.

Ранее, несколько дней назад, среди СМИ Афганистана была распространена информация, что рота национальной армии, дислоцированная на границе с Таджикистаном, ночью покинула расположение из-за слухов среди местного населения о возможной атаке боевиков.

Но, удостоверившись что слухи оказались ложными, военные вернулись в казарму.

Отметим, что Таджикистан - единственная "стена" между Кыргызстаном и Афганистаном. Но и ее боевики из ИРА благополучно проходят по тайным горным тропам, особенно с наступлением летнего периода.

Также напомним, что Таджикистан, как и Кыргызстан, является страной-участницей Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ), призванной, в т.ч., защищать территориальную целостность государств-членов от внешних угроз.

Стоит ли на данный момент вопрос о привлечении сил ОДКБ - заявлений нет.