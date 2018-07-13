Пятница 13-го и затмение. Луна ненадолго заслонила часть Солнца

Сегодня произошло редкое природное явление - Луна сблизилась с Землей на очень небольшое по астрономическим меркам расстояние - 357 тысяч 430 км. При этом спутник нашей планеты на непродолжительное время заслонил часть Солнца.

По нашему времени, затмение началось в 07:48 в юго-западной части Индийского океана, а закончилось в 07:14 между Новой Зеландией и Антарктидой.

Как отметило научное издание Space, данное природное явление хорошо просматривалось лишь в Антарктиде, Австралии и на острове Тасмания.

И, несмотря на такие "зловещие" символы, как это природное явление, да еще и в пятницу 13-го, желаем вам, уважаемые читатели, доброго дня!