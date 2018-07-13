Погода
$ 68.16 - 68.32
€ 79.50 - 80.02

Пятница 13-го и затмение. Луна ненадолго заслонила часть Солнца

204  0
- Виктория Григоренко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня произошло редкое природное явление - Луна сблизилась с Землей на очень небольшое по астрономическим меркам расстояние - 357 тысяч 430 км. При этом спутник нашей планеты на непродолжительное время заслонил часть Солнца.

По нашему времени, затмение началось в 07:48 в юго-западной части Индийского океана, а закончилось в 07:14 между Новой Зеландией и Антарктидой.

Как отметило научное издание Space, данное природное явление хорошо просматривалось лишь в Антарктиде, Австралии и на острове Тасмания.

И, несмотря на такие "зловещие" символы, как это природное явление, да еще и в пятницу 13-го, желаем вам, уважаемые читатели, доброго дня!

URL: https://www.vb.kg/372125
Теги:
астрология
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  