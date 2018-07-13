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Примет ли отставку мэра Ибраимова премьер-министр Абылгазиев?

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- Андрей Заверухин, Оксана Гут
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Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев вправе не согласиться с решением депутатов Бишкекского горкенеша о выражении недоверия мэру столицы. Об этом "Вечерке" сообщили в ЦИК КР.

Отмечается, что в случае повторного выражения недоверия градоначальнику, глава правительства должен будет в течение 3-х месяцев освободить Албека Ибраимова от должности.

- Если премьер-министр согласится с решением БГК, то ЦИК в течение 10 календарных дней должен объявить о дате выборов. Само избрание нового мэра Бишкека по закону должно состояться не позднее 20 календарных дней со дня оглашения даты выборов, - отметили в ЦИК.

Пока же временно будет назначен исполняющий обязанности мэра столица. По всей видимости, им останется Бакыт Дюшембиев - вице-мэр.

Сегодня, 13 июля, присутствующие депутаты единогласно проголосовали за выражение вотума недоверия мэру Бишкека Албеку Ибраимову. В зале находилось 40 депутатов из 45.

Как проходило тайное голосование, можно увидеть в нашем видеоматериале.

URL: https://www.vb.kg/372136
Теги:
Мухамметкалый Абулгазиев, отставка, Бишкек, Албек Ибраимов, мэр, ЦИК
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Комментарии
Читатель
13.07.2018, 13:49

Это нужно было сделать ещё давно, когда на него уголовное дело возбудили и всплыли его аферы. За ним же тянется шлейф преступлений. Он во всех грязных делах замешан.

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4444
13.07.2018, 13:49

как говорится все герой за спиной!!!!! что не могли подождать когда человек из отпуска вернется!! жопутаты как всегда в своем стиле при нем молчат как нет так герои.  

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