Примет ли отставку мэра Ибраимова премьер-министр Абылгазиев?

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев вправе не согласиться с решением депутатов Бишкекского горкенеша о выражении недоверия мэру столицы. Об этом "Вечерке" сообщили в ЦИК КР.

Отмечается, что в случае повторного выражения недоверия градоначальнику, глава правительства должен будет в течение 3-х месяцев освободить Албека Ибраимова от должности.

- Если премьер-министр согласится с решением БГК, то ЦИК в течение 10 календарных дней должен объявить о дате выборов. Само избрание нового мэра Бишкека по закону должно состояться не позднее 20 календарных дней со дня оглашения даты выборов, - отметили в ЦИК.

Пока же временно будет назначен исполняющий обязанности мэра столица. По всей видимости, им останется Бакыт Дюшембиев - вице-мэр.

Сегодня, 13 июля, присутствующие депутаты единогласно проголосовали за выражение вотума недоверия мэру Бишкека Албеку Ибраимову. В зале находилось 40 депутатов из 45.

Как проходило тайное голосование, можно увидеть в нашем видеоматериале.