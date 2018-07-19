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Албеку Ибраимову предъявят обвинение за угрозы сотрудникам ГКНБ?

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- Оксана Гут
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Мэр Бишкека Албек Ибраимов злостно игнорировал вызовы в ГСУ ГКНБ, высказывая угрозы по оказанию вооруженного сопротивления в случае попытки его задержания. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Отмечено, что градоначальник неоднократно вызывался в Госкомитет национальной безопасности для проведения следственных мероприятий с его участием.

Однако, только после того, как в ходе следствия были получены достоверные сведения о причастности Албека Ибраимова к противоправным деяниям по нескольким уголовным делам, он был арестован.

В частности, по уголовному делу по факту присвоения и растраты имущества ОАО "ТНК Дастан" следствием было установлено, что за заключение крупного контракта на поставку изделий оборонного назначения Ибраимов, будучи председателем правления ОАО "ТНК Дастан", получил от поставщика в качестве вознаграждения денежные средства в размере 270 тыс. долларов США.

Кроме того, расследуется уголовное дело по ст.171, ч.4, п.п.1,2 УК КР. А именно, по факту реализации 100% пакета акций ОАО "Пансионат "Солнечный берег", в результате чего интересам ОАО "ТНК Дастан" был причинен ущерб в размере более 152 млн сомов.

Также по уголовному делу, возбужденному по фактам коррупции при выделении земельных участков в городе Бишкек, установлено, что Албек Ибраимов, будучи мэром, в целях получения материальной выгоды для себя и других лиц организовал коррупционную схему по незаконному выделению и предоставлению в пользование частным лицам земельных участков. В частности, в 2017 году, по прямому указанию Ибраимова был проведен конкурс, в результате чего на подставных лиц были оформлены 2 земельных участка площадью более 5 га в южной части столицы. При этом, выделенные участки впоследствии были перепроданы третьим лицам, по более высокой цене.

По всем вышеотмеченным уголовным делам ведется следствие.

URL: https://www.vb.kg/372246
Теги:
ГКНБ, задержание, земельный участок, коррупция, уголовная ответственность, Албек Ибраимов
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Комментарии
Нияз Давлетов
19.07.2018, 19:36
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Кылмышка шектелип, Арашандын арпа талаасын аралай качкан Албек колго түштү!

Үстүнөн бир нече кылмыш иши козголуп, мамлекетке ири суммадагы чыгым алып келген Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимовго кылмыш иши ачылгандан кийин, ал шаарды таштай качып, тоо аралап, арпа эгин талаасында жүргөн.

УКМКнын сурагына чакырылса дагы келбей жүргөнү маалым болгон. Ал, өзүнүн кылмышын сезип, канчалык качып аракет кылса дагы, УКМК анын сары изине чөп салып, бүгүн желкеден жетелеп келип камакка салды.

Элдин байлыгын тоногон ууру-коррупционерлер мынтип четинен торго түшө башташты. Коррупция менен күрөштүн жемиши - чоң киттердин камалышынан байкасак болот!

Белгилей кетсек, бир нече күн мурун Албек Ибраимовдун байлыктары жарыяланган эле.

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