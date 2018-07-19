Албеку Ибраимову предъявят обвинение за угрозы сотрудникам ГКНБ?

Мэр Бишкека Албек Ибраимов злостно игнорировал вызовы в ГСУ ГКНБ, высказывая угрозы по оказанию вооруженного сопротивления в случае попытки его задержания. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Отмечено, что градоначальник неоднократно вызывался в Госкомитет национальной безопасности для проведения следственных мероприятий с его участием.

Однако, только после того, как в ходе следствия были получены достоверные сведения о причастности Албека Ибраимова к противоправным деяниям по нескольким уголовным делам, он был арестован.

В частности, по уголовному делу по факту присвоения и растраты имущества ОАО "ТНК Дастан" следствием было установлено, что за заключение крупного контракта на поставку изделий оборонного назначения Ибраимов, будучи председателем правления ОАО "ТНК Дастан", получил от поставщика в качестве вознаграждения денежные средства в размере 270 тыс. долларов США.

Кроме того, расследуется уголовное дело по ст.171, ч.4, п.п.1,2 УК КР. А именно, по факту реализации 100% пакета акций ОАО "Пансионат "Солнечный берег", в результате чего интересам ОАО "ТНК Дастан" был причинен ущерб в размере более 152 млн сомов.

Также по уголовному делу, возбужденному по фактам коррупции при выделении земельных участков в городе Бишкек, установлено, что Албек Ибраимов, будучи мэром, в целях получения материальной выгоды для себя и других лиц организовал коррупционную схему по незаконному выделению и предоставлению в пользование частным лицам земельных участков. В частности, в 2017 году, по прямому указанию Ибраимова был проведен конкурс, в результате чего на подставных лиц были оформлены 2 земельных участка площадью более 5 га в южной части столицы. При этом, выделенные участки впоследствии были перепроданы третьим лицам, по более высокой цене.

По всем вышеотмеченным уголовным делам ведется следствие.