Решение по дате выборов мэра Бишкека примут 23 июля

Вопрос всем кандидатам:До каких пор жители Бишкека будут отдавтаь ПРАВО выбора мэра, группе проходимцев из БГК? Почему сброд из 45 депутатов БГК решает за 1 млн. жителей Бишкека?Мы бьем себя в грудь, о том что мы единственная демократия в Центральной Азии, что президенты меняются в ходе выборов, никто не сидит пожихненно как у соседей, но ПОЧЕМУ тогда мэр самого большого города избирается 0.01% (одной сотой процента) населения города?Из 4 последних мэров, все как мимнимум были или ожидаются быть под следствием, а кое-кто и отсидел:- Тюлеев- Омуркулов (разворовал земли, но замял уголовное дело благодаря своему однакАШнику)- Кулматов- ИбраимовОчередной мэр от власти ничем не будет лучше своих предшественников. Так же будет воровать, раздавать земли себе и своим друзьям, лезть дальше в ЖК, лезть по партийной лестнице, обрастая коррупционными связями. Потому что такая система развращает и поощряеть воровать, рабоать только на свой карман и карман своих покровителей, но никак не работать ради жителей города. Чем бишкекчане хуже жителей Тбилиси, Нью-Йорка, Львова, Праги? Почему самая коррумпированная часть общества решает за всех???