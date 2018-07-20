Погода
$ 68.12 - 68.35
€ 79.04 - 80.12

Решение по дате выборов мэра Бишкека примут 23 июля

159  1
- Виктория Григоренко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Круг наиболее явных кандидатов на пост мэра Бишкека определится уже в начале следующей недели. Об этом VB.KG сообщил лидер коалиции большинства Горкенеша Таалайбек Сагынов.

"Сегодня, действительно, идут активные фракционные и внефракционные обсуждения в БГК. По избирательному законодательству ЦИК должен рассмотреть дату выборов в течение 10 дней после подписания премьером отставки ушедшего градоначальника. Поэтому вопрос решится на следующей неделе. На данный момент все кандидаты равны между собой", - отметил Сагынов.

В ЦИК КР "Вечерке" пояснили, что решение по дате выборов главы муниципалитета примут 23 июля 2018 года, то есть, в следующий понедельник.

URL: https://www.vb.kg/372273
Теги:
Бишкекский горкенеш, мэрия, ЦИК, выборы, мэр
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
Ss Sd
20.07.2018, 17:03
Карма: +20
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 22
Минусов: 2
Комментариев: 29

Вопрос всем кандидатам:До каких пор жители Бишкека будут отдавтаь ПРАВО выбора мэра, группе проходимцев из БГК? Почему сброд из 45 депутатов БГК решает за 1 млн. жителей Бишкека?Мы бьем себя в грудь, о том что мы единственная демократия в Центральной Азии, что президенты меняются в ходе выборов, никто не сидит пожихненно как у соседей, но ПОЧЕМУ тогда мэр самого большого города избирается 0.01% (одной сотой процента) населения города?Из 4 последних мэров, все как мимнимум были или ожидаются быть под следствием, а кое-кто и отсидел:- Тюлеев- Омуркулов (разворовал земли, но замял уголовное дело благодаря своему однакАШнику)- Кулматов- ИбраимовОчередной мэр от власти ничем не будет лучше своих предшественников. Так же будет воровать, раздавать земли себе и своим друзьям, лезть дальше в ЖК, лезть по партийной лестнице, обрастая коррупционными связями. Потому что такая система развращает и поощряеть воровать, рабоать только на свой карман и карман своих покровителей, но никак не работать ради жителей города.     Чем бишкекчане хуже жителей Тбилиси, Нью-Йорка, Львова, Праги? Почему самая коррумпированная часть общества решает за всех???  

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  