Решение по дате выборов мэра Бишкека примут 23 июля

Круг наиболее явных кандидатов на пост мэра Бишкека определится уже в начале следующей недели. Об этом VB.KG сообщил лидер коалиции большинства Горкенеша Таалайбек Сагынов.

"Сегодня, действительно, идут активные фракционные и внефракционные обсуждения в БГК. По избирательному законодательству ЦИК должен рассмотреть дату выборов в течение 10 дней после подписания премьером отставки ушедшего градоначальника. Поэтому вопрос решится на следующей неделе. На данный момент все кандидаты равны между собой", - отметил Сагынов.

В ЦИК КР "Вечерке" пояснили, что решение по дате выборов главы муниципалитета примут 23 июля 2018 года, то есть, в следующий понедельник.