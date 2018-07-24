Верховный суд оставил в силе срок ареста Сапара Исакова

Сегодня, 24 июля, Верховный суд оставил в силе решение двух нижестоящих инстанций - Первомайского райсуда и Бишкекского горсуда. Таким образом бывший премьер-министр остается в СИЗО ГКНБ до 5 августа 2018 года.

На заседании присутствовал адвокат обвиняемого Нурбек Токтакунов, сам процесс прошел в закрытом режиме.

Напомним, 29 мая 2018 года в рамках расследуемого уголовного дела, ранее возбужденного по факту коррупции при модернизации ТЭЦ г. Бишкек, бывшему премьер-министру КР Сапару Исакову было предъявлено обвинение по ст. 303 ч.1 (коррупция) УК КР и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

5 июня 2018 года Первомайским райсудом Бишкека изменена мера пресечения на содержание в СИЗО ГКНБ КР до конца срока следствия.