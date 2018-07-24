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Верховный суд оставил в силе срок ареста Сапара Исакова

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- Оксана Гут
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Сегодня, 24 июля, Верховный суд оставил в силе решение двух нижестоящих инстанций - Первомайского райсуда и Бишкекского горсуда. Таким образом бывший премьер-министр остается в СИЗО ГКНБ до 5 августа 2018 года.

На заседании присутствовал адвокат обвиняемого Нурбек Токтакунов, сам процесс прошел в закрытом режиме.

Напомним, 29 мая 2018 года в рамках расследуемого уголовного дела, ранее возбужденного по факту коррупции при модернизации ТЭЦ г. Бишкек, бывшему премьер-министру КР Сапару Исакову было предъявлено обвинение по ст. 303 ч.1 (коррупция) УК КР и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

5 июня 2018 года Первомайским райсудом Бишкека изменена мера пресечения на содержание в СИЗО ГКНБ КР до конца срока следствия.

URL: https://www.vb.kg/372337
Теги:
Верховный суд, коррупция, уголовная ответственность, ГКНБ, ТЭЦ, Сапар Исаков
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Комментарии
Нияз Давлетов
24.07.2018, 13:05
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надо было оставит до конца следствии.

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Жалоба модератору
Сыдыков Азат
24.07.2018, 13:05
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Комментариев: 96

Сапар Исаков Бишкек ТЭЦин модернизациялоогобайланышкан маселелердин көбүн Өкмөттөн аттатып өтүп, түздөн-түз ошол убактагы президент А.Атамбаевдин чечүүсүн уюштуруп, аткарууга жетишкен. Албетте, өзүнүн анда чоң кызыкчылыгы болбосо антмек эмес. Өзүңүздөр ойлоп көрүңүздөр, акылдан адаштырып, жолдон тайдырарлык кол акысы болбосо, кимдин эле өз башына ашыкча түйшүктү үйгүсү келсин.

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Жалоба модератору
pok lian
24.07.2018, 13:13
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Комментариев: 103

Каким боком к модернизации Сапар Исаков, если он не подписал ни одного договора и не являлся депутатом????

Объект завершили до его премьерства.

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Атыр Нурматова
24.07.2018, 13:17
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Текебаевди керек болсо шаардык сотко алып келбей соттогон. Сапар жооп берсин кыйшандабай

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Дай померять
24.07.2018, 13:44

Не рвите глотки и попы... Сапар и до 2010 и после лоббировал китайские компании, а всем известно, что те благодарны очень таким деятелям, которые готовы продать Родину

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Сыдыков Азат
24.07.2018, 15:25
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Минусов: 31
Комментариев: 96

Сапар Исаков пасынын этегине жашына баштады

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Нияз Давлетов
24.07.2018, 15:41
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Минусов: 27
Комментариев: 49

Сапар зная свои виновность не хочет признать свои вину, может Сапар и замещен и другие дела, вот  альтернативная дорога скоро депкомиссия будет разобраться в этом может и там тоже всплывут его Фамилия Музей ждет свое очеред что на это скажет, реконструкции музея прямой Сапар сам курировал,  так что не стоит торопится выводом время покажет все. 

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