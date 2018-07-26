БГК распустят, если депутаты не смогут избрать мэра Бишкека

Выборы мэра столицы могут быть как альтернативные, так и безальтернативные - т.е. кандидат может быть один, или их может быть несколько. Об этом "Вечерке" напомнили в Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР.

При этом в ЦИК отметили, что претендент на пост главы муниципалитета должен набрать больше половины голосов от всех депутатов, чтобы считаться избранным. В противном случае будут назначены повторные выборы не позднее месячного срока со дня внесения новых кандидатур.

- Если выборы вновь не состоятся, то президент вправе распустить Бишкекский горкенеш и объявить о досрочных выборах депутатов. А премьер-министр, пока не будет избран местный кенеш, должен назначить исполняющего обязанности мэра столицы. Выборы главы муниципалитета считаются не состоявшимися, если не будет набран кворум, а это 2/3 всех депутатов (их в БГК – 45 – ред.). И, вторая причина, если кандидат так и не сможет получить больше половины депутатских голосов, - сообщили в ЦИК.

Отмечается, что в случае альтернативных выборов, т.е. если кандидатов на пост мэра будет несколько, голосование может состояться в два тура. При условии, что один из претендентов не наберет в первом туре 23 голоса.

Напомним, выборы главы столичного муниципалитета назначены на 8 августа. Регистрация кандидатов проходит до 31 июля 18:00 часов.

Согласно законодательству, право на выдвижение кандидатуры на должность мэра города имеют фракции, коалиции фракций БГК и премьер-министр КР.