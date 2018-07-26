Погода
$ 68.09 - 68.23
€ 79.38 - 79.95

БГК распустят, если депутаты не смогут избрать мэра Бишкека

348  1
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Выборы мэра столицы могут быть как альтернативные, так и безальтернативные - т.е. кандидат может быть один, или их может быть несколько. Об этом "Вечерке" напомнили в Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР.

При этом в ЦИК отметили, что претендент на пост главы муниципалитета должен набрать больше половины голосов от всех депутатов, чтобы считаться избранным. В противном случае будут назначены повторные выборы не позднее месячного срока со дня внесения новых кандидатур.

- Если выборы вновь не состоятся, то президент вправе распустить Бишкекский горкенеш и объявить о досрочных выборах депутатов. А премьер-министр, пока не будет избран местный кенеш, должен назначить исполняющего обязанности мэра столицы. Выборы главы муниципалитета считаются не состоявшимися, если не будет набран кворум, а это 2/3 всех депутатов (их в БГК – 45 – ред.). И, вторая причина, если кандидат так и не сможет получить больше половины депутатских голосов, - сообщили в ЦИК.

Отмечается, что в случае альтернативных выборов, т.е. если кандидатов на пост мэра будет несколько, голосование может состояться в два тура. При условии, что один из претендентов не наберет в первом туре 23 голоса.

Напомним, выборы главы столичного муниципалитета назначены на 8 августа. Регистрация кандидатов проходит до 31 июля 18:00 часов.

Согласно законодательству, право на выдвижение кандидатуры на должность мэра города имеют фракции, коалиции фракций БГК и премьер-министр КР.

URL: https://www.vb.kg/372391
Теги:
Бишкекский горкенеш, ЦИК, выборы, Бишкек, Албек Ибраимов, мэр
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
Нияз Давлетов
26.07.2018, 19:10
Карма: +7
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 46
Минусов: 39
Комментариев: 57

Я думаю это мечта Албека который сидит за решеткой и конечно Атамбаева и те кто подлизывает Атамбаева, но я надеюсь все так и они выберут достойного кандидата. 

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  