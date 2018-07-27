Нужно ли легализовать проституцию?

"Легализацияпроституции приведет к росту числа лиц, занимающихся предоставлением интимных
услуг и приведёт к необратимым последствиям в части морали, - заявили в ГУВД
Чуйской области."Получается, что все граждане (в том числе и МВД) понимают,что нелегальная проституция ведёт к "совершениютяжких насильственных преступлений против жизни и здоровья личности,
распространению опасных венерических и иных заболеваний, в том числе
ВИЧ-инфекции, а также наркомании и пьянства. Что самое страшное, все чаще в
занятия коммерческим сексом вовлекаются несовершеннолетние и даже
малолетние". Но, по их мнению, получается, что пусть всё это будет,главное – соблюдать мораль и нравственность.Больше всех в этом вопросе возражают мусульмане. Меняудивляет их двуличие.Иметь четырёх жён, причём среди них и малолетних, это они считаютнормальным только потому что когда-то, кто-то написал, что такое вполне
допустимо и даже одобряется.А, например, для меня это абсолютно аморально. Когда 13-14-летнююдевочку отдают замуж за 40-летнего мужика, которого она до этого никогда не
видела – это дикость. И никакие прикрытия религией не должны это оправдывать.
Совершенно понятно, что берут малолетнюю девочку только в качестве секс-рабыни.Да и даже когда совершеннолетнюю девушку родители, применяяпсихологическое давление, отдают замуж за человека, к которому она вообще никаких
чувств не испытывает – это я тоже считаю не просто аморальным, но и преступным.
Очень часто это заканчивается самоубийством девушки.Поэтомукак-то некорректно приверженцам Ислама говорить в этом вопросе о морали и
нравственности. Получается, что все граждане (в том числе и МВД) понимают,что нелегальная проституция ведёт к "совершению тяжких насильственныхпреступлений против жизни и здоровья личности, распространению опасных
венерических и иных заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции, а также наркомании и
пьянства. Что самое страшное, все чаще в занятия коммерческим сексом
вовлекаются несовершеннолетние и даже малолетние".
Но, по их мнению, получается, что пусть всё это будет,главное – соблюдать мораль и нравственность.
Больше всех в этом вопросе возражают мусульмане. Меня
удивляет их двуличие.
Иметь четырёх жён, причём среди них и малолетних, это
они считают нормальным только потому что когда-то, кто-то написал, что такое
вполне допустимо и даже одобряется.
А, например, для меня это абсолютно аморально. Когда
13-14-летнюю девочку отдают замуж за 40-летнего мужика, которого она до этого
никогда не видела – это дикость. И никакие прикрытия религией не должны это
оправдывать. Совершенно понятно, что берут малолетнюю девочку только в качестве
секс-рабыни.
Да и даже когда совершеннолетнюю девушку родители,
применяя психологическое давление, отдают замуж за человека, к которому она
вообще никаких чувств не испытывает – это я тоже считаю не просто аморальным,
но и преступным. Очень часто это заканчивается самоубийством девушки.
Поэтому как-то некорректно приверженцам Ислама
говорить в этом вопросе о морали и нравственности.
Ну что же, пусть всё остаётся по-прежнему - нелегальные проститутки и все
связанные с ними болезни и преступления. Зато пресловутые мораль и
нравственность будут считаться соблюдёнными.
Особенно у мусульман (сарказм).
А может быть всё дело в этом: "Легализацияпроституции приведет к росту числа лиц, занимающихся предоставлением интимных
услуг"?
Обычная конкуренция. Не допускать на рынок услуг лишнихлюдей.