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Нужно ли легализовать проституцию?

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- Оксана Гут
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Сообщения об обнаружении притонов с проститутками поступают от правоохранительных органов каждый месяц. Силовики распространяют фото и видео задержания как самих секс-работниц, так и их "сутенеров". И после публикаций в СМИ каждый раз в общественности поднимается волна недовольства и осуждения, граждане требуют остановить это антисоциальное явление, наказать нарушителей по всей строгости закона. Но, как правило, привлечь к ответственности представителей коммерческого секса не удается. Почему?

Редакция VB.KG решила узнать у профильных ведомств.

Заместитель начальника ГУВД Чуйской области Бактыбек Нарчаев сообщил о том, что по пресечению торговли телом и соблюдению общественной нравственности на территории региона проводятся рейдовые мероприятия по утвержденному плану. Однако эффекта от них мало – привлечь к ответственности "ночных бабочек" милиция не имеет права.

- Ответственность лиц, занимающихся "продажей своего тела", законодательством не предусмотрена. Существует статья № 261 Уголовного кодекса КР "Деяние, направленное на организацию занятия проституцией другими лицами, а равно содержание притонов для занятия проституцией или систематическое предоставление помещений для занятия проституцией", - отметил Бактыбек Нарчаев.

Санкция указанной статьи влечет наказание в виде штрафа в размере от пятисот до одной тысячи расчетных показателей либо ограничением свободы на срок до пяти лет.

Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, с применением насилия или угрозой наказываются штрафом в размере от двух тысяч до пяти тысяч расчетных показателей или исправительными работами на срок до двух лет либо ограничением свободы на срок от трех до пяти лет. Тот, кто вовлек в занятие проституцией несовершеннолетних, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. С привлечением малолетнего лица - лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

По данным милиции, за текущий период 2018 года на территории Чуйской области по ст. 261 УК КР выявлено 4 факта притоносодержания. Но сколько их организаторов предстали перед судом и понесли ли в принципе какое-либо наказание - неизвестно.

Может для прозрачности деятельности стоит легализовать проституцию, тем более, что такая инициатива уже поднималась в органах?

- Легализация проституции приведет к росту числа лиц, занимающихся предоставлением интимных услуг и приведёт к необратимым последствиям в части морали, - заявили в ГУВД Чуйской области.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время для эффективной борьбы с девушками, занимающимися проституцией, на первоначальном этапе необходимо ввести хотя бы административную ответственность.

Стоит отметить, что в сентябре 2012 года проект Закона "О внесении дополнений в Кодекс КР об административной ответственности", в части наложения административного штрафа за занятие проституцией был одобрен постановлением правительства. Но…

По данным МВД КР, уже в феврале 2013-го данный законопроект был отозван из Жогорку Кенеша и признан утратившим силу.

Что послужило поводом для такого решения, не уточняется. Интересно то, что сами правоохранительные органы в справке-обосновании приводили весьма убедительные аргументы в пользу ужесточения наказания для представительниц древнейшей профессии.

А именно, отмечалось, что проституция как антисоциальное явление получила широкое распространение не только в крупных городах, но и в средних по величине. При этом она зачастую сопровождается совершением тяжких насильственных преступлений против жизни и здоровья личности, распространением опасных венерических и иных заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции, а также наркомании и пьянства. Что самое страшное, все чаще в занятия коммерческим сексом вовлекаются несовершеннолетние и даже малолетние.

Печально, что, осознавая все риски и последствия развития в Кыргызстане незаконной интим- индустрии, органы власти до сих пор не предприняли по-настоящему действенных мер.

URL: https://www.vb.kg/372407
Теги:
ГУВД, МВД, несовершеннолетние, проституция, уголовная ответственность, Чуйская область, Административный кодекс, Бактыбек Нарчаев, Легализация проституции, притон
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Комментарии
Райзап
27.07.2018, 15:27

Легализация проституции приведет к росту числа лиц, занимающихся предоставлением интимных услуг и приведёт к необратимым последствиям в части морали, - заявили в ГУВД Чуйской области.

заговорили а морали, в начале с этим надо порядок навести у себя (то пьяные разьежают давят пешеходов, то без штанов  в общественных местах тусуются и т.д.) а потом говорить о высших материях другим.

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Алло
27.07.2018, 15:31

Одмин, прикрутите голосовалку!

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Мяу
27.07.2018, 16:57

Есть спрос на их услуги - будет предложение. И это закон.

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Гражданин
27.07.2018, 17:01

По ходу жепжутаты хотят собрать деньги с притонов легализовав проституцию

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Патриот
27.07.2018, 17:37

Никогда в жизни не легализуют Проституцию у нас..

Эта же кормушка самих силовиков..они сами крышуют этот бизнес...

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Владимир Иванов
27.07.2018, 18:04
Карма: +7
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Плюсов: 8
Минусов: 1
Комментариев: 15

"Легализацияпроституции приведет к росту числа лиц, занимающихся предоставлением интимных

услуг и приведёт к необратимым последствиям в части морали, - заявили в ГУВД

Чуйской области."Получается, что все граждане (в том числе и МВД) понимают,что нелегальная проституция ведёт к "совершениютяжких насильственных преступлений против жизни и здоровья личности,

распространению опасных венерических и иных заболеваний, в том числе

ВИЧ-инфекции, а также наркомании и пьянства. Что самое страшное, все чаще в

занятия коммерческим сексом вовлекаются несовершеннолетние и даже

малолетние". Но, по их мнению, получается, что пусть всё это будет,главное – соблюдать мораль и нравственность.Больше всех в этом вопросе возражают мусульмане. Меняудивляет их двуличие.Иметь четырёх жён, причём среди них и малолетних, это они считаютнормальным только потому что когда-то, кто-то написал, что такое вполне

допустимо и даже одобряется.А, например, для меня это абсолютно аморально. Когда 13-14-летнююдевочку отдают замуж за 40-летнего мужика, которого она до этого никогда не

видела – это дикость. И никакие прикрытия религией не должны это оправдывать.

Совершенно понятно, что берут малолетнюю девочку только в качестве секс-рабыни.Да и даже когда совершеннолетнюю девушку родители, применяяпсихологическое давление, отдают замуж за человека, к которому она вообще никаких

чувств не испытывает – это я тоже считаю не просто аморальным, но и преступным.

Очень часто это заканчивается самоубийством девушки.Поэтомукак-то некорректно приверженцам Ислама говорить в этом вопросе о морали и

нравственности.  Получается, что все граждане (в том числе и МВД) понимают,что нелегальная проституция ведёт к "совершению тяжких насильственныхпреступлений против жизни и здоровья личности, распространению опасных

венерических и иных заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции, а также наркомании и

пьянства. Что самое страшное, все чаще в занятия коммерческим сексом

вовлекаются несовершеннолетние и даже малолетние". 

  Но, по их мнению, получается, что пусть всё это будет,главное – соблюдать мораль и нравственность. 

  Больше всех в этом вопросе возражают мусульмане. Меня

удивляет их двуличие. 

  Иметь четырёх жён, причём среди них и малолетних, это

они считают нормальным только потому что когда-то, кто-то написал, что такое

вполне допустимо и даже одобряется. 

  А, например, для меня это абсолютно аморально. Когда

13-14-летнюю девочку отдают замуж за 40-летнего мужика, которого она до этого

никогда не видела – это дикость. И никакие прикрытия религией не должны это

оправдывать. Совершенно понятно, что берут малолетнюю девочку только в качестве

секс-рабыни. 

  Да и даже когда совершеннолетнюю девушку родители,

применяя психологическое давление, отдают замуж за человека, к которому она

вообще никаких чувств не испытывает – это я тоже считаю не просто аморальным,

но и преступным. Очень часто это заканчивается самоубийством девушки. 

  Поэтому как-то некорректно приверженцам Ислама

говорить в этом вопросе о морали и нравственности.

 Ну что же, пусть всё остаётся по-прежнему - нелегальные проститутки и все

связанные с ними болезни и преступления. Зато пресловутые мораль и

нравственность будут считаться соблюдёнными. 

Особенно у мусульман (сарказм).

А может быть всё дело в этом: "Легализацияпроституции приведет к росту числа лиц, занимающихся предоставлением интимных

услуг"?

Обычная конкуренция. Не допускать на рынок услуг лишнихлюдей.

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Гражданин
27.07.2018, 18:04

Чаво? У нас приняли закон разрещаюшим работать геям увидешь они и проституцию легализуют им бы лишь бы деньги давали

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