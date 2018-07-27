Оснований для освобождения Раима Матраимова с должности не было

Вообще-то при увольнении с формулировкой "утрата доверия"доказательства не требуются. Если бы были доказательства, то речь уже шла бы о

возбуждении уголовного дела и привлечения к ответственности.

И при СССР существовала практика увольнения "в связи сутратой доверия". Например, у продавца обнаружена недостача. Доказательств

того, что он присвоил товар или деньги, вырученные за его реализацию нет. Его

увольняют в связи с утратой доверия, при этом он обязан покрыть недостачу. И потом. На работу принимают врачей, учителей, другихгосслужащих, рабочих различных профессий. На должности начальника таможенной службы и им подобные гражданене принимаются на работу, а назначаютсявышестоящим руководством. В данном случае премьер-министром.Точно так же назначаются министры. Я что-то не припомнюслучая, чтобы хоть один министр обжаловал в суде своё освобождение от должности.

Их именно освобождают от должности,а не увольняют, как обычных работников. Это всё так называемые номенклатурные

работники. А то, что киргизские законодатели запутали законодательствотак, что и сами в нём понять ничего не могут – это уже другая тема. Может быть

им так удобнее. В мутной воде легче рыбку ловить.