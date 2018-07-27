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Оснований для освобождения Раима Матраимова с должности не было

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- Виктория Григоренко
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Основанием для удовлетворения судом иска Матраимова послужили: отсутствие служебного расследования, прохождение лечения на момент увольнения в стационаре и отсутствие дисциплинарных наказаний. Об этом сообщили в Первомайском суде.

Как отмечается, ранее Раим Матраимов обратился в суд с иском в отношении правительства КР о признании незаконным его увольнения с должности главы ГТС.

- Доказательств нарушения истцом требований пункта 1 части 3 статьи 47 Закона Кыргызской Республики "О государственной гражданской и муниципальной службе" нет, также отсутствуют и дисциплинарные взыскания. К тому же, Матраимов Р. на момент освобождения от должности в период с 21 ноября по 29 ноября 2017 года находился на стационарном лечении в Республиканской клинической больнице, - отметили в судебном органе.

Именно поэтому принято решение о признании незаконным увольнении истца.

URL: https://www.vb.kg/372424
Теги:
правительство, суд, судебный департамент, увольнение, Раимбек Матраимов, таможня, увольнение Матраимова
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Комментарии
Владимир Иванов
27.07.2018, 17:01
Карма: +7
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Плюсов: 8
Минусов: 1
Комментариев: 15

Вообще-то при увольнении с формулировкой "утрата доверия"доказательства не требуются. Если бы были доказательства, то речь уже шла бы о

возбуждении уголовного дела и привлечения к ответственности.

  И при СССР существовала практика увольнения "в связи сутратой доверия". Например, у продавца обнаружена недостача. Доказательств

того, что он присвоил товар или деньги, вырученные за его реализацию нет. Его

увольняют в связи с утратой доверия, при этом он обязан покрыть недостачу.  И потом. На работу принимают врачей, учителей, другихгосслужащих, рабочих различных профессий. На должности начальника таможенной службы и им подобные гражданене принимаются на работу, а назначаютсявышестоящим руководством. В данном случае премьер-министром.Точно так же назначаются министры. Я что-то не припомнюслучая, чтобы хоть один министр обжаловал в суде своё освобождение от должности.

Их именно освобождают от должности,а не увольняют, как обычных работников. Это всё так называемые номенклатурные

работники.   А то, что киргизские законодатели запутали законодательствотак, что и сами в нём понять ничего не могут – это уже другая тема. Может быть

им так удобнее. В мутной воде легче рыбку ловить.

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