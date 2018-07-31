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Почему Верховный суд не смягчил меру пресечения в отношении Кулматова

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- Оксана Гут
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Меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении Кубанычбека Кулматова Верховный суд отставил в силе на основании решений предыдущих инстанций.

Напомним, чем было мотивировано решение предыдущих инстанции, на которые ссылается Верховный суд.

18 мая против экс-председателя ГТС, экс-мэра Бишкека Кубанычбека Кулматова ГКНБ возбуждено уголовное дело по ст. 303 "Коррупция" УК КР.

По версии следствия, он, будучи мэром столицы, в 2014 году незаконно использовал 2 млн долларов грантовых средств, выделенных китайской компанией ТВЕА в рамках реализации проекта "Модернизация ТЭЦ Бишкека", на строительство двух школ. Кулматов якобы перенаправил средства из ведения правительства в ведение мэрии под предлогом необходимости строительства школы в жилмассиве "Калыс-Ордо".

25 мая на имущество бывшего градоначальника был наложен арест.

А уже 5 июня Кулматова водворили в СИЗО ГКНБ, так как решением Первомайского суда ему была изменена мера пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу.

7 июня адвокат Сергей Слесарев подал кассационную жалобу в Бишкекский горсуд. Тогда защитник пояснил, что, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, мера пресечения меняется лишь в нескольких случаях: если есть новое обвинение или нарушена подписка о невыезде. Ни того, ни другого не было.

Рассмотрение жалобы состоялось 18 июня.

Но на процессе выяснилось, что 14 июня ГКНБ возбуждено уголовное дело в отношении Кубанычбека Кулматова и других лиц, по признакам преступлений, предусмотренных ст.350 ч.2 "Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков" и ст.346 ч.1 "Незаконное пересечение государственной границы" УК КР.

Согласно следствию, в 1995 г. в связи с утерей паспорта гражданина СССР обвиняемый Кулматов получил российский документ. Затем, на его основании в 1996 г. он незаконно получил паспорт гражданина Кыргызстана.

В связи с чем, Бишкекский городской суд оставил меру пресечения в виде заключения под стражей экс-мэру Бишкека Кулматову до 28 июня.

25 июня решение судьи Первомайского районного суда Бишкека Мирлан Термечиков срок содержания под стражей Кубанычбека Кулматова был продлен еще на 2 месяца.

Тогда адвокат обвиняемого пытался опротестовать данное решение, заявив, что у его подзащитного никогда не было и нет российского гражданства. В качестве доказательства суду был предоставлен официальный ответ посла России в Кыргызстане.

Однако…

Сегодня, 31 июля, Верховный суд оставил меру пресечения в отношении экс-мэра Бишкека без изменений.

В ходе процесса, прокурор лишь напомнил, что Кулматов "обвиняется в совершении особо тяжкого преступления и должен оставаться под арестом".

URL: https://www.vb.kg/372493
Теги:
Верховный суд, коррупция, наказание, паспорт, подделка, Россия, суд, Сергей Слесарев, ГКНБ, СИЗО, ТЭЦ, Кубанычбек Кулматов
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Комментарии
Болотбек
31.07.2018, 18:33

Адвокату Кулматова тоже надо возбудит уг дело по скольку они показали не формалные документы 

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Сыдыков Азат
31.07.2018, 18:38
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Минусов: 46
Комментариев: 107

Кулматов во многом виновен кактакой может быть Мэр города столицы как может такое 2 млн долларов и 100 млн

сомов можно построит ни один школ а целых 5 современных школ а тут он всего

один школу построил какой позор, это за 386 млн долларов медринизировали ТЭЦ а

место это оказывается можно было построит новый и ещё современный.

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