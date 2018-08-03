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Школьники Кыргызстана будут больше изучать кыргызский и английский язык

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- Оксана Гут
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В школьной программе на 2018-2019 учебный год увеличено количество часов по изучению кыргызского и английского языка.

Согласно официальной информации Министерства образования и науки КР, ученики 5-го класса будут заниматься английским языком 5 часов в неделю, а 6-классники - не 2, а 4 часа в неделю.

С 1 сентября начнется поэтапное введение новых предметных стандартов, учебных программ и Учебно-методических комплексов, отметили в ведомстве.

В частности, для учащихся 5-6 классов вводятся новые предметы:

- интегрированный курс "Человек и общество",

- интегрированный курс "История Кыргызстана и мировая история",

- "Информатика",

- "Технология".

Для учащихся 11-х классов введен дополнительно один час в неделю кыргызского языка как родного, так и второго, за счет интеграции предметов "Физика. Астрономия". Изменения нужны для того, чтобы выпускники могли качественно подготовиться к тесту по кыргызскому языку на ОРТ.

Министерство образования и науки КР напоминает, что учебные занятия в общеобразовательных организациях всех типов и форм собственности начинаются 1 сентября и завершаются 25 мая.

Продолжительность учебного года без учета каникулярного времени составляет:

в 1 классе - 33 недели, во 2 - 4 классах - 34 недели, в 5-11 классах с учетом экзаменационного периода - от 34 до 36 недель.

Каникулы - не менее 30 календарных дней.

URL: https://www.vb.kg/372595
Теги:
книги, кыргызский язык, образование, школа, Кыргызстан, Министерство образования
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