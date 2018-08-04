Абылгазиев: Отечественная медицина нуждается в системных изменениях

Отечественная медицина нуждается в системных изменениях. Об этом Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев сказал 3 августа, на заседании Правительства Кыргызской Республики.

По словам Мухаммедкалыя Абылгазиева, в 2018 году на систему здравоохранения из бюджета предусмотрено 17 млрд. 305 млн. сомов, или 3,5% от ВВП. При этом в 2000 году на эту отрасль было выделено 1 млрд. 210 млн. сомов, что составило только 2,1%. Сегодня, в рамках Концепции региональной политики Кыргызской Республики на период 2018-2022 годов улучшается материально-техническая база медицинских учреждений на местах. Все больницы в областях были обеспечены оборудованием на 622 тысяч долларов США для восстановления детских отделений. Больницы Чуйской области были обеспечены 8 рентген аппаратами и 10 аппаратами электрокардиограммы (ЭКГ) на сумму 1 млн. 605 тысяч долларов США. Улучшается система доступа граждан к скорой медицинской помощи, строится 6 новых медицинских учреждений.

"Несмотря на увеличение финансирования сферы здравоохранения, отечественная медицина нуждается в модернизации, улучшении материально-технической базы. На сегодняшний день показатели материнской и младенческой смертности, количество лиц с сердечнососудистыми, онкологическими и диабетическими заболеваниями снизилось. Вместе с тем эти показали, все еще достаточно высоки. В связи с этим нам необходимо перестроить систему отечественной медицины. Мы обязаны вернуть былую славу кыргызской медицине, когда в республику приезжали пациенты из-за рубежа, чтобы пройти лечение у кыргызских врачей", - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, Программа Правительства Кыргызской Республики по охране здоровья населения и развитию системы здравоохранения на 2019-2030 годы "Здоровый человек – процветающая страна" направлена на улучшение показателей здоровья населения, здорового образа жизни и повышение качества оказываемых медицинских услуг.

Премьер-министр подчеркнул, что некоторые детали Программы нуждаются в доработке. Основной целью реформы здравоохранения является создание условий для того, чтобы каждый гражданин имел доступ к медицинским услугам. Также в Программе должны быть учтены вопросы оказание услуг малообеспеченным семьям и семьям, проживающим в отдаленных и высокогорных районах страны.

В завершении Глава Правительства Мухаммедкалый Абылгазиев предложил объявить выговор полномочному представителю Правительства в Таласской области Марату Мураталиеву за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.