Преференций бизнесу Азиза Суракматова не будет. Ставки слишком высоки

Став мэром Бишкека вряд ли Азиз Суракматов рискнет продвигать свой строительный бизнес за счет занимаемого положения - ставки слишком высоки. Таким мнением с редакцией VB.KG поделился эксперт по госуправлению, политолог Шерадил Бактыгулов.

По его словам, горожанам не стоит бояться, что градоначальником может стать бизнесмен.

- Что мешает Азизу Суракматову сейчас продолжать заниматься бизнесом, который и так процветает? Если будет какая-либо схема по оказанию преференций своей компании – это уже коррупция. Соответственно расследованием займется ГКНБ. И наказание для муниципального служащего более жестокое. По уголовному кодексу не менее трех лет с конфискацией имущества. Так что ставки достаточно высокие, я не думаю, что он начнет рисковать, - пояснил эксперт.

Что касается конфликта интересов, о котором твердят правозащитные организации, то его нет, сказал он.

- По законодательству конфликт интересов - это когда государственный или муниципальный служащий стоит перед выбором принять решение в пользу государств или своего частного интереса. У мэра такого выбора нет. Так как, к примеру, строительный бизнес курируют соответствующие подразделения мэрия, а не один градоначальник. Строительный бизнес регулируется республиканским законодательством, а местным – только выделение земельных участков. Решения по которым принимается коллегиально.

Кроме того Шерадил Бактыгулов напомнил, что согласно стандартному требованию для всех государственных и муниципальных служащих как мэр Бишкека Суракматов обязан будет передать управление всеми бизнес активами своим родственникам.

- У каждого мэра столицы в том числе были бизнес-структуры. Но никто не начинал работать именно по направлению своего бизнеса. Да и рядовому горожанину главное, чтобы город развивался, была вода горячая-холодная, отопление, качественное образование и медобслуживание. А задача гражданских активистов, что мэр работал в интересах горожан. Суракматов уже сказал, что готов к сотрудничеству – готов рассмотреть любые предложения, - отметил политолог.

Сама кандидатура Азиза Суракматова у Шерадила Бактыгулова не вызывает нареканий.

- Судя по тому, что он сам долгое время работал в системе мэрии Бишкека, был и депутатом Жогорку Кенеша, он знает, как функционирует и законодательная ветвь власти, и муниципалитет. Он знает, как работает система местного самоуправления, структуры, как взаимодействуют районные администрации. В принципе, уверенно ориентируется в особенностях управления города Бишкек. Так что у него есть хорошие шансы быть избранным, - заключил эксперт по госуправлению.

Отметим, выборы мэра столицы состоятся завтра, 8 августа. Несмотря на то, что кандидат один, по законодательству у депутатов Бишкекского горкенеша есть альтернатива. Она могут проголосовать, как "за" Азиза Суракматова, так и против.