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Преференций бизнесу Азиза Суракматова не будет. Ставки слишком высоки

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- Оксана Гут
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Став мэром Бишкека вряд ли Азиз Суракматов рискнет продвигать свой строительный бизнес за счет занимаемого положения - ставки слишком высоки. Таким мнением с редакцией VB.KG поделился эксперт по госуправлению, политолог Шерадил Бактыгулов.

По его словам, горожанам не стоит бояться, что градоначальником может стать бизнесмен.

- Что мешает Азизу Суракматову сейчас продолжать заниматься бизнесом, который и так процветает? Если будет какая-либо схема по оказанию преференций своей компании – это уже коррупция. Соответственно расследованием займется ГКНБ. И наказание для муниципального служащего более жестокое. По уголовному кодексу не менее трех лет с конфискацией имущества. Так что ставки достаточно высокие, я не думаю, что он начнет рисковать, - пояснил эксперт.

Что касается конфликта интересов, о котором твердят правозащитные организации, то его нет, сказал он.

- По законодательству конфликт интересов - это когда государственный или муниципальный служащий стоит перед выбором принять решение в пользу государств или своего частного интереса. У мэра такого выбора нет. Так как, к примеру, строительный бизнес курируют соответствующие подразделения мэрия, а не один градоначальник. Строительный бизнес регулируется республиканским законодательством, а местным – только выделение земельных участков. Решения по которым принимается коллегиально.

Кроме того Шерадил Бактыгулов напомнил, что согласно стандартному требованию для всех государственных и муниципальных служащих как мэр Бишкека Суракматов обязан будет передать управление всеми бизнес активами своим родственникам.

- У каждого мэра столицы в том числе были бизнес-структуры. Но никто не начинал работать именно по направлению своего бизнеса. Да и рядовому горожанину главное, чтобы город развивался, была вода горячая-холодная, отопление, качественное образование и медобслуживание. А задача гражданских активистов, что мэр работал в интересах горожан. Суракматов уже сказал, что готов к сотрудничеству – готов рассмотреть любые предложения, - отметил политолог.

Сама кандидатура Азиза Суракматова у Шерадила Бактыгулова не вызывает нареканий.

- Судя по тому, что он сам долгое время работал в системе мэрии Бишкека, был и депутатом Жогорку Кенеша, он знает, как функционирует и законодательная ветвь власти, и муниципалитет. Он знает, как работает система местного самоуправления, структуры, как взаимодействуют районные администрации. В принципе, уверенно ориентируется в особенностях управления города Бишкек. Так что у него есть хорошие шансы быть избранным, - заключил эксперт по госуправлению.

Отметим, выборы мэра столицы состоятся завтра, 8 августа. Несмотря на то, что кандидат один, по законодательству у депутатов Бишкекского горкенеша есть альтернатива. Она могут проголосовать, как "за" Азиза Суракматова, так и против.

URL: https://www.vb.kg/372651
Теги:
Азиз Суракматов, Шерадил Бактыгулов, бизнес, выборы, коррупция, Бишкек, мэр, Бишкекский горкенеш, мэрия
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Комментарии
Бишкекчанин
07.08.2018, 18:05


- Что мешает Азизу Суракматову сейчас продолжать заниматься бизнесом, который и так процветает? Если будет какая-либо схема по оказанию преференций своей компании – это уже коррупция. Соответственно

расследованием займется ГКНБ.

Просто прежние власти довели страну до полного недоверия. Если бизнесмен, так сразу значит только ради бизнеса идет. А так бизнес есть у всех. И если вдуматься, то какой смысл ему продвигать свой бизнес если он и так идет хорошо? Какой смысл, человеку который и так уже добился много вставать на тонкий путь коррупции? Чтобы в ГКНБ закрыли? Надо уже уходить от стереотипов. С коррупцией борьба идет реальная, это трудно не заметить. Людям надо уже учиться судить людей по их поступкам, а не потому бизнесмен он или нет.

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Гость
07.08.2018, 18:12

Мне вообще все равно, бизнесмен он или нет. В политике бедных людей быть не может. Главное чтобы работал нормально. А он еще не став Мэром, начал интересоваться у горожан какие проблемы надо решить в первую очередь. Это импонирует. Еще не став Мэром, налаживает обратную связь, и думает над тем чем займется как займет это кресло, чем надо заняться в первую очередь. Возможно он и сам понимает все приоритетные задачи, так как уже знает всю кухню городскую из нутри так сказать. Но обратная связь с горожанами по любому нужна, и это очень важно что он не игнорирует такие моменты.

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Владимир Иванов
07.08.2018, 19:23
Карма: +14
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 17
Минусов: 3
Комментариев: 23

Да не надо бы уже здесь людям мозги пудрить. Ведь не наивные же лохи сидят в интернете, чтобы им такую детсадовскую пропаганду впаривать.

Какой солдат не мечтает стать генералом? Какой миллионер не мечтает стать миллиардером?

Бизнесмен это тот человек, который все свои действия, все поступки рассматривает с точки зрения "А чем мне это будет выгодно?" И неважно на какой должности он будет работать: депутатом, министром, премьер-министром, мэром, президентом - он все вопросы будет рассматривать в первую очередь именно с этой точки зрения "А что я с этого буду иметь?"

А городу нужен человек, который будет решать любой вопрос с точки зрения "А чем это будет выгодно городу, населению столицы?"

И то что там лепечут про обратную связь с горожанами, которую якобы уже начал осуществлять ещё не избранный (назначенный) мэр, так и последний мэр А.Ибраимов в этом отношении был просто образцом для подражания. Он использовал все виды такой связи. И где он сейчас? В СИЗО.

Бизнесменов даже близко нельзя допускать к госвласти. И то что сейчас и Жогорку Кенеш и Бишкегоркенеш битком набит такими бизнесменами это главная беда всей страны и всего народа. Именно они и разворовывают страну и грабят народ, пополняя свой семейный бюджет. 

А должность мэра позволяет это делать даже людям не являющимся бизнесменами, но с замашками прирождённого вора. 

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Нурлан
07.08.2018, 19:57

В государстве люди приходят на должности, а потом учатся работать. Те, кто выдвигают на посты такого рода людей совсем не знают основ кадрового отбора. Это целые методики расписаны и ни одну из них никогда наши чинуши не изучали.

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Иван Владимиров
07.08.2018, 20:15

Владимир Иванов да, ваши слова остры и прям правда матка летит из ваших уст. Скажите мне пожалуйста, какой человек с высшим образованием, со знанием своего дела, не имеет бизнес? Или вы во власть сплошь чабанов, да токарей с ПТУшным образованием поставить хотите. Вот пусть они не способные созидать даже для себя занимаются благоустройством столицы так? Какой образованный , башковитый человек не имеет бизнес на данный момент? По вашему во власть должны прийти люди которые даже свои дела провернуть не могут. Но смею вас разочаровать, такие люди не смогут даже на предвыборку денег собрать, ибо не умеют. Такие диванные эксперты как вы Владимир.... Иванов.... не можете найти нормального весомого аргумента против той или иной кандидатуры, кроме как, он бизнесмен, все, все плохо. И да. Открою вам одну маленькую тайну. Крылатая фраза Вашего тезки "Даже кухарка может упралять государством" это сказка про белого бычка!

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Аза
07.08.2018, 20:17

Нурлан

В государстве люди приходят на должности, а потом учатся работать. Те, кто выдвигают на посты такого рода людей совсем не знают основ кадрового отбора. Это целые методики расписаны и ни одну из них никогда наши чинуши не изучали.

С Суракматовым наоборот у него опыт большой, и знает все проблемные стороны города.

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мимопроходил
07.08.2018, 20:20


Какой солдат не мечтает стать генералом? Какой миллионер не мечтает стать миллиардером?

Для того чтобы стать генералом, надо хотя бы солдатом стать, а не косить Вы не правы в корне. Если человек не способен себе на жизнь заработать, как он будет город содержать? Глупости говорите. Такое ощущение, что бизнесмен это проклятие прям какое то. Может у вас просто зависть лютая к мозговитым людям ? Они то могут, а вы нет?

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Мика Мамаев
07.08.2018, 20:20
Карма: +11
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 18
Минусов: 7
Комментариев: 21

Ставки слишком высоки )))))),,,,не смешите народ,,,,когда это и кого останавливало))),,,экспертов развелось,ручных

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мимопроходил
07.08.2018, 20:21

Мика Мамаев

Ставки слишком высоки )))))),,,,не смешите народ,,,,когда это и кого останавливало))),,,экспертов развелось,ручных

ну учитывая как сейчас хлопают всех подряд. Ставки и правда высоки.

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фантомас
07.08.2018, 20:23

Владимир Иванов

Да не надо бы уже здесь людям мозги пудрить. Ведь не наивные же лохи сидят в интернете, чтобы им такую детсадовскую пропаганду впаривать.

Какой солдат не мечтает стать генералом? Какой миллионер не мечтает стать миллиардером?

Бизнесмен это тот человек, который все свои действия, все поступки рассматривает с точки зрения "А чем мне это будет выгодно?" И неважно на какой должности он будет работать: депутатом, министром, премьер-министром, мэром, президентом - он все вопросы будет рассматривать в первую очередь именно с этой точки зрения "А что я с этого буду иметь?"

А городу нужен человек, который будет решать любой вопрос с точки зрения "А чем это будет выгодно городу, населению столицы?"

И то что там лепечут про обратную связь с горожанами, которую якобы уже начал осуществлять ещё не избранный (назначенный) мэр, так и последний мэр А.Ибраимов в этом отношении был просто образцом для подражания. Он использовал все виды такой связи. И где он сейчас? В СИЗО.

Бизнесменов даже близко нельзя допускать к госвласти. И то что сейчас и Жогорку Кенеш и Бишкегоркенеш битком набит такими бизнесменами это главная беда всей страны и всего народа. Именно они и разворовывают страну и грабят народ, пополняя свой семейный бюджет. 

А должность мэра позволяет это делать даже людям не являющимся бизнесменами, но с замашками прирождённого вора. 

Почему у вас такая неприязнь к бизнесменам? У нас любой человек со средним достатком бизнесмен. Наверное на заводе дворником работаете, и считаете что во власти только дворники работать должны?

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Бишкек
07.08.2018, 21:15

А мне он нравится. Имел честь присутствовать на его встрече с горожанами. Очень конструктивный диалог был. Если выберут посмотрит как дела со словами будут совпадать. А пока мое одобрение ему, как коренного жителя столицы. Думаю у него все получится.

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Ринат
07.08.2018, 21:17

Я не понимаю откуда у людей такая агрессия? Он высказал отличную идею для развития города а народ вместо того чтобы поддержать начала жаловаться и хаять его. 

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Ss Sd
07.08.2018, 22:29
Карма: +22
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 28
Минусов: 6
Комментариев: 38

Пусть проводят ПРЯМЫЕ выборы!!!

Хватит уже из узкого круга бизнесменов-чниновников/полупокеров назначать

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