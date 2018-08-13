Нацстратегия развития КР 2040 - не догма, а динамичный документ

Сегодня, 13 августа, в Государственной резиденции прошло первое заседание Национального совета под председательством Сооронбая Жээнбекова.

Первая часть мероприятия была посвящена Стратегии долгосрочного развития Кыргызстана до 2040 года. Вторая - рассмотрению Стратегии совершенствования избирательного законодательства КР на 2018-2020 годы.

"Мы уже можем себе позволить строить планы на будущее, задуматься о долгосрочных перспективах. Для этого есть все необходимые условия", - заявил президент, говоря о Стратегии долгосрочного развития Кыргызстана до 2040 года.

Касательно Национальной стратегии развития глава государства отметил, что в данном документе отражены мнения общественности, "ее социальный заказ".

"В Стратегии Кыргызстан четко определился с приоритетными направлениями своего развития. Самое главное, что наш народ уже выразил свою волю относительно того, какую страну мы должны построить в будущем. Она станет масштабным документом, призывающим к единой цели и объединяющим все усилия по различным направлениям", - подчеркнул Жээнбеков.

Стратегия будет реализована поэтапно до 2040 года.

"Период до 2023 года будет рассмотрен отдельно в качестве первого этапа. Его цели и задачи, объем выполняемых работ четко определены: обозначены проекты и конкретные задачи, уточнены финансовые источники, человеческие ресурсы и законодательные нормы. Наша цель - построить развитую, по-настоящему независимую страну. Путь к достижению этих задач тернист.

Но только в условиях политический стабильности мы сможем реализовать их. Поэтому, сохранения мира и согласия в обществе является фундаментом развития. А обеспечение последовательного, целенаправленного взаимодействия между ветвями власти - ключевой задачей. Необходимо созидательное совместное взаимодействие власти, бизнеса и гражданского общества. И я, как президент, использую все свои полномочия для достижения данной цели", - заверил Жээнбеков.

Нацстратегия предусматривает не только социально-экономическое развитие, но и развитие судебной, правовой, демократической сфер.

"Что касается судебной реформы, то если нам удастся установить справедливую судебную систему, достойную доверия народа, то мы сумеем обеспечить основной фактор развития страны. Надо создать прозрачность и открытость процесса рассмотрения судебных дел и оснащения их современными технологиями. Цель Стратегии - строительство национальной судебной системы, обеспечение справедливости и верховенства закона, искоренение коррупции. Но также необходимо и скорейшее внедрение электронной системы "Тундук", реализация проекта "Таза коом". Эти тенденции обусловят внесение изменений в сферу предоставления услуг населению - образования и здравоохранения", - сказал глава государства.

Коснулся в рамках заседания президент КР и внешнеполитического союзничества.

"Мы придаем особое значение развитию дружеских отношений с соседними странами, в том числе со стратегическим партнером Россией. Дальнейшее укрепление всестороннего сотрудничества со странами-членами ЕврАзЭс, ОДКБ, ШОС. Также мы подняли на стратегический уровень наши взаимоотношения с ближайшим соседом - Китайской Народной Республикой. И наша деятельность будет продолжена в этом направлении. Это относится и к отношениям с Турцией, Японией, Кореей, США и со странами-членами Евросоюза и ООН", - сообщил президент.

Стратегия развития КР - это не догма, а динамичный документ, который будут вноситься изменения и дополнения по мере получения конкретных результатов и общественного обсуждения, добавил Сооронбай Шарипович.

Напомним, на заседание были приглашены руководители законодательной, исполнительной, судебной ветвей власти, представители НПО, бизнеса, а также эксперты и СМИ.