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Эксклав Барак больше не наш? Кыргызстан и Узбекистан обменяются землями

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- Оксана Гут
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Жогорку Кенеш должен осенью ратифицировать соглашение между Кыргызстаном и Узбекистаном по обмену приграничными землями. Об этом редакции VB.KG сообщил заместитель Полномочного представителя правительства КР в Ошской области Байыш Юсупов.

По его словам, 2 месяца назад в ходе заседания рабочих групп двух стран по делимитации и демаркации госграниц было решено обменяться участками площадью 208 га.

- По итогам переговоров кыргызский эксклав Барак, относящийся к Кара-Суйскому району Ошской области, переходит Узбекистану. В свою очередь узбекская сторона предоставляет нам равноценный земельный участок на прилегающей территории Ак-Ташской айыл окмоту Кара-Суйского района Ошской области. Такое решение было принято из-за того, что сам Барак со всех сторон окружает Кургантепинский район Андижанской области Узбекистана, и местные жители долгие годы сталкивались с проблемой пересечения госграницы, - отметил Байыш Юсупов.

Он также подчеркнул, что данное соглашение вступит в силу только после того, как его ратифицируют Парламенты двух стран и подпишут президенты.

При этом кыргызско-узбекские рабочие группы продолжат встречаться каждый месяц. Они заседают по 7 дней. Результатом таких встреч стала делимитация 85% госграницы. Общая протяженность ее составляет 1387 км.

К процессу демаркации Кыргызстан и Узбекистан планируют приступить в 2019 году.

URL: https://www.vb.kg/372787
Теги:
граница, земельный участок, Кара-Суйский район, Ошская область, приграничные конфликты, Узбекистан, анклав, Кыргызстан
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