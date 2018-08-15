Погода
$ 69.29 - 69.59
€ 78.39 - 79.49

Президент вылетел в Ошскую и Джалал-Абадскую область

213  1
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков продолжает рабочие поездки по регионам страны.

Сегодня, 15 августа, Глава государства с двухдневной рабочей поездкой вылетел в Ошскую и Жалал-Абадскую области.

В рамках поездки планируются посещение социальных, производственных и сельскохозяйственных объектов, встречи с местными жителями.

С момента вступления в должность Президента Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков побывал с рабочей поездкой в Нарынской, Баткенской, Иссык-Кульской, Таласской и Чуйской областях страны.

URL: https://www.vb.kg/372802
Теги:
Джалал-Абадская область, Ошская область, президент, Сооронбай Жээнбеков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
Жаныбек Кеңешов
15.08.2018, 10:32
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 3
Минусов: 3
Комментариев: 7

Президент аймактарды кыдырып туура кадамга барып жатат. Өзү дагы аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялаган соң элеттеги элден кабар алып, алардын арыз муңун укса бир топ көйгөйлөр чечилип калат эле.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  