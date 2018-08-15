Президент вылетел в Ошскую и Джалал-Абадскую область

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков продолжает рабочие поездки по регионам страны.

Сегодня, 15 августа, Глава государства с двухдневной рабочей поездкой вылетел в Ошскую и Жалал-Абадскую области.

В рамках поездки планируются посещение социальных, производственных и сельскохозяйственных объектов, встречи с местными жителями.

С момента вступления в должность Президента Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков побывал с рабочей поездкой в Нарынской, Баткенской, Иссык-Кульской, Таласской и Чуйской областях страны.