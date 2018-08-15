Президент вылетел в Ошскую и Джалал-Абадскую область

Президент аймактарды кыдырып туура кадамга барып жатат. Өзү дагы аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялаган соң элеттеги элден кабар алып, алардын арыз муңун укса бир топ көйгөйлөр чечилип калат эле.
Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков продолжает рабочие поездки по регионам страны.
Сегодня, 15 августа, Глава государства с двухдневной рабочей поездкой вылетел в Ошскую и Жалал-Абадскую области.
В рамках поездки планируются посещение социальных, производственных и сельскохозяйственных объектов, встречи с местными жителями.
С момента вступления в должность Президента Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков побывал с рабочей поездкой в Нарынской, Баткенской, Иссык-Кульской, Таласской и Чуйской областях страны.