Мужчина брал деньги за устройство на "золоторудное предприятие" и исчезал

Сотрудники СКМ УВД Октябрьского района задержали подозреваемого в мошенничестве. В органы внутренних дел с письменным заявлением обратился гражданин с просьбой о принятии мер в отношении мужчины по имени "Б", который под предлогом трудоустроить на работу в золоторудном предприятии, в мае месяце 2018 года взял денежные средства в сумме 30 тысяч сом и, не выполнив обещание и не вернув деньги, исчез, сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

Данный факт зарегистрирован в УВД Октябрьского района и возбуждено уголовное дело по статье 166 "Мошенничество" УК КР. Принятыми мерами сотрудники СКМ УВД Октябрьского района при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемое лицо. Им оказался А.Б.,1976 г.р. Сотрудниками милиции установлено, что задержанный причастен к аналогичным фактам.

Подозреваемый А.Б., водворен в ИВС ГУВД г.Бишкек. Ведется следствие.

Уважаемые граждане!

Если Вы пострадали от рук данного лица просим сообщить в УВД Октябрьского района по телефонам: (0551) 102-870, (0559) 102-792, (0553) 102-417.