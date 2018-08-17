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Милиция ищет пострадавших от действий учредителя "Альянс Курулуш плюс"

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- ВБ
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В УВД Октябрьского района с заявлением обратились жители столицы, с просьбой о принятии мер в отношении руководителей частной компании, которые обманным путем завладели денежными средствами.

Так, в заявлении одного из обратившихся указано, что после составления договора о долевом участии в строительстве жилого дома, составленного в 2015 году на сумму более 34 тысяч долларов США, в марте 2018 года руководство компании продала третьему лицу квартиру заявителя без его согласия, тем самым причинив значительный материальный ущерб. В других заявлениях также приводились факты других нарушений со стороны руководства компании. (Речь идет о строительной компании "Альянс Курулуш Плюс - ред.).

9 августа 2018 года Следственной службой УВД Октябрьского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК КР (мошенничество).

15 августа 2018 года в порядке ст.94 УПК Кыргызской Республики задержан гражданин Республики Казахстана Альянов Максим 1982 года рождения и водворен в ИВС ГУВД г.Бишкек.

16 августа 2018 года на основе предъявленного обвинения Альянову Максиму решением Октябрьского районного суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием с СИЗО-1 сроком на 2 месяца.

Альянов Максим ранее привлекался к уголовной ответственности и судим по статье 353 УК КР (Самоуправство). В настоящее время расследование уголовного дела продолжается в соответствии с требованиями норм УПК Кыргызской Республики.

Уважаемые граждане!

Если Вы пострадали от преступных действий вышеуказанного гражданина, просим сообщить в СКМ УВД Октябрьского района по телефонам: 0551 102 106, 0551 60 30 30, 0553 88 88 85 или по номеру "102", сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

URL: https://www.vb.kg/372892
Теги:
ГУВД, мошенничество, Октябрьский район, Бишкек, Альянс Курулуш Плюс
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