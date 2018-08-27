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Адвокат удивлен новыми обвинениями в адрес Кулматова

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- Виктория Григоренко
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Адвокат Кубанычбека Кулматова назвал давлением на его подзащитного заявление о якобы незаконном захвате птицефабрики "БРИД" в момент его нахождения на посту главы РКФР. Об этом VB.KG заявил адвокат экс-главы Фонда Сергей Слесарев.

Он отметил, что ранее не слышал о подобных фактах.

- Скорей всего речь идет о неких экономических вопросах. Думаю, мне стоит поговорить со свои коллегой-адвокатом и выяснить все детали более подробно. Хотя факты говорят о том, что, будучи на посту руководителя Фонда, мой подзащитный увеличил количество кредитов и заемщиков. А это неоспоримое доказательство его качественной работы. Мне все-таки кажется, что речь здесь идет о новом преследовании Кулматова, - подчеркнул Слесарев.

Адвокат добавил, что в ближайшее время напишет открытое письмо на имя президента КР по избранию меры пресечения его подзащитному и ситуации, складывающейся вокруг него.

URL: https://www.vb.kg/373035
Теги:
Кубанычбек Кулматов, судебная реформа, уголовная ответственность, Российско-кыргызский фонд развития, Сергей Слесарев
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Комментарии
Нияз Давлетов
27.08.2018, 11:56
Карма: +1
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 85
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Комментариев: 100

Воот и начало  всплыть новые УГ дело, когда мэром работал тогда тоже не просто он сидел там надо тщательно проверят.

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Цирк
27.08.2018, 12:04

Вот, сейчас еще надо на Атамбаева до кучи, он сам говорил, что сказал дать кредит Бабанову на Азиямолл. РКФР не банк для буржуев, они должны были на производство давать, а не развлекательные центры...

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Семен
27.08.2018, 12:04

Я вот сколько читал статей про этот "БРИД", мне кажется не столько фонд РКФР виноват сколько они сами. Еще и бочку на кого-то катят. Беретесь за дело - рассчитывайте все и вся. Я понимаю, что в бизнесе если не рискуешь то нет смысла начинать, но начинать нужно не "тупя" доверяя кому попало. А теперь когда стали у них забирать бизнес, они как девочки ноют, мол это не мы .... Тьфу. Платить по счетам тупо не хотят!!!!

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Ramis Abdraev
27.08.2018, 12:53
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Минусов: 0
Комментариев: 2

А КАК ЖЕ ПРЕДЫДУЩИЕ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА ?!  ТАМ НИЧЕГО ДОКАЗАТЬ НЕ МОГУТ, ТЕПЕРЬ УСИЛЕННО ИЩУТ ДРУГОЙ ПОВОД ДЛЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА?!  

Я ПОНЯЛ ИХ ЛОГИКУ, ОНИ ЗНАЮТ ЧТО НА СУДЕ ВСЕ РАЗВАЛИТСЯ И КУЛМАТОВА ОСВОБОДЯТ, ПОЭТОМУ НЕ ПЕРЕДАЮТ ДЕЛА В СУД, А ОТКРЫВАЮТ ВСЕ НОВЫЕ И НОВЫЕ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА. ТЕМ САМЫМ ПЫТАЮТСЯ ХОТЯ БЫ НА ВРЕМЯ СЛЕДСТВИЯ ПО ДОЛЬЩЕ ПРОДЕРЖАТЬ КУЛМАТОВА ЗА РЕШЕТКОЙ. В ОБЩЕМ, ЭТО НОВЫЙ ВИД ЛИКВИДАЦИИ ЧЕЛОВЕКА И ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЕСТИ.

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Амир
27.08.2018, 13:11

Хахахаха! Таким макаром скоро и расстрел людей 7 апреля 2010 года повесите на сторонников экса... До жути смешно, следаки глупцы или их начальство не умеет работать! 

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Айбек
27.08.2018, 19:26

Возможно эта птицефабрика и ее хозяева намутили что-то. А может Кулматов и Асрандиев и обманулии, заставив подписать соглашение об отступном. Пусть все кредиты проверят этой кормушки. Ну если с ркфр невозможно судиться пусть привлекают руководство фонда как должностных лиц, того же Асрандиева или Кулматова за злоупотребление

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Болотбек
27.08.2018, 19:53

Хоть сто писем напишите, толку не будет. Письма как водится до такого адресата в большинстве своём не доходят.

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мэсний
27.08.2018, 20:10

вот именно кулматова и ибраимова надо было оставить на должностях работать..по словам тех кто с ними работал они были хорошими менеджерами..

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Читатель
28.08.2018, 03:22

Кулматова поверяется по всем фактам, где его вина будет обязательно доказана. Ещё много чего известно. Просто нужно время для полной проверки всех его деяний. Он точно получит пожизненный срок. Не адвокату решать виновен он или нет. Заигрался этот защитничек в политику. Мало ли чего он несет. Он пытается наверное набрать очки как адвокат в обществе и не более. Таких как он, больше половины коллегии адвокатов. За Кулмптовым тянется шлейф преступлений. Всему своё время. По всем эпизодам он будет отвечать. Не спешите со своими комментариями его родственнички. Они вовсе неуместны. Он большой вор. Со стажем. Неприкасаемых у нас в стране нет и не будет.

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Александр
28.08.2018, 09:34

Не несите бред .

Если бы за Кулматовым что-то было то велись бы следственные мероприятия-обыски,допросы, очные ставки, выемки документов и арестовывалось окружение Кулматова.Ничего этого нет.Оказалось что Кулматову нечего предъевлять и нечего у него отбирать.У Кулматова не оказалось за душой золота, бриллиантов, счетов в оффшорах и недвижимости на Канарах.

Ну не брал мэр Кулматов взяток, не брал их и Кулматов-таможенник и Кулматов-банкир.Следствие пыталось зацепится паспорт, потом за садик.Но и тут оказалось всё чисто.Следствию приходится идти во все тяжкие -выдумывать новые преступления-копать на студента Кулматова , потом на фрунзенского подростка Кулматова и т.д.

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Ас
28.08.2018, 12:02

Александр

Не несите бред .

Если бы за Кулматовым что-то было то велись бы следственные мероприятия-обыски,допросы, очные ставки, выемки документов и арестовывалось окружение Кулматова.Ничего этого нет.Оказалось что Кулматову нечего предъевлять и нечего у него отбирать.У Кулматова не оказалось за душой золота, бриллиантов, счетов в оффшорах и недвижимости на Канарах.

Ну не брал мэр Кулматов взяток, не брал их и Кулматов-таможенник и Кулматов-банкир.Следствие пыталось зацепится паспорт, потом за садик.Но и тут оказалось всё чисто.Следствию приходится идти во все тяжкие -выдумывать новые преступления-копать на студента Кулматова , потом на фрунзенского подростка Кулматова и т.д.

Такое ощущение что вы любовница Александра и знаете что он ел чем какал денег не брал ни делал золото такое и все дебилы странно зачем он сидит в СИЗО давайте его Пророком назовем молитесь ему. Вот Ким экс хозяин птицефабрики говорит про него и его зама ныне руководителя РКФР ещё мне известно несколько подобных кредитов которые нынешний руководитель прикрывает скоро его снимут и мы узнаем больше я думаю количество уголовных дел выростит. А потом такие пидер...сты как Казаков Болсунбек расскажут все и потом посмотрим кто святой или кому ШИЗО светит.

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