Военнослужащему, получившему удар током, ампутировали вторую руку

Военнослужащему С.Р. войсковой части 30295 Сухопутных войск ВС КР, получившему травмы от удара электрическим током, ампутирована вторая рука. Операция проведена сегодня, 28 августа, по итогу консилиума лечащих и наблюдающих врачей. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВС КР.

Отмечается, что Генеральным штабом ВС КР прорабатывается вопрос изготовления пострадавшему протезов. В частности, достигнута договоренность установки бионической кисти корейского производства в одной из частных клиник Бишкека после заживления и процесса реабилитации.

Также личный состав Вооруженных Сил КР собирается перечислить на счет пострадавшего однодневную заработную плату.

Сообщается, что начальник Генерального штаба ВС КР генерал-майор Райымберди Дуйшенбиев лично контролирует ход расследования данного происшествия.

Напомним, 19 августа военнослужащий С.Р. 1996 г.р., находясь в суточном наряде, проник в трансформаторную будку и получил удар электрическим током. С обширными ожогами обеих рук он был доставлен в больницу города Майлуу-Суу, затем в Ош, позднее переведен в центр травматологии и ортопедии Бишкека, где ему ампутировали правую руку до локтя.

Военной прокуратурой Джалал-Абадского гарнизона по данному факту возбуждено уголовное дело.

После проверки от занимаемой должности освобожден командир войсковой части, к строгой дисциплинарной ответственности привлечены виновные должностные лица.