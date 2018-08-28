Погода
$ 68.60 - 68.86
€ 79.72 - 80.62

Военнослужащему, получившему удар током, ампутировали вторую руку

104  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Военнослужащему С.Р. войсковой части 30295 Сухопутных войск ВС КР, получившему травмы от удара электрическим током, ампутирована вторая рука. Операция проведена сегодня, 28 августа, по итогу консилиума лечащих и наблюдающих врачей. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВС КР.

Отмечается, что Генеральным штабом ВС КР прорабатывается вопрос изготовления пострадавшему протезов. В частности, достигнута договоренность установки бионической кисти корейского производства в одной из частных клиник Бишкека после заживления и процесса реабилитации.

Также личный состав Вооруженных Сил КР собирается перечислить на счет пострадавшего однодневную заработную плату.

Сообщается, что начальник Генерального штаба ВС КР генерал-майор Райымберди Дуйшенбиев лично контролирует ход расследования данного происшествия.

Напомним, 19 августа военнослужащий С.Р. 1996 г.р., находясь в суточном наряде, проник в трансформаторную будку и получил удар электрическим током. С обширными ожогами обеих рук он был доставлен в больницу города Майлуу-Суу, затем в Ош, позднее переведен в центр травматологии и ортопедии Бишкека, где ему ампутировали правую руку до локтя.

Военной прокуратурой Джалал-Абадского гарнизона по данному факту возбуждено уголовное дело.

После проверки от занимаемой должности освобожден командир войсковой части, к строгой дисциплинарной ответственности привлечены виновные должностные лица.

URL: https://www.vb.kg/373079
Теги:
военная служба, Джалал-Абадская область, наказание, несчастный случай, уголовная ответственность, Генеральный штаб, Райимберди Дуйшенбиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  