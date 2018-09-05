Открытие исторического музея переносится. Уже в третий раз...

Открытие Государственного исторического музея в Бишкеке вновь откладывается. Об этом VB.KG сообщили в администрации музея.

Причина, по словам секретаря, продолжение реконструкции музея.

- Даты открытия мы не знаем. Ее должны назначить и утвердить в правительстве, - сказали в музее.

Ранее сообщалось, что государственный исторический музей будет открыт 30 августа этого года. А еще в начале этого года сообщалось, что открытие музея запланировано на март 2018 года.

Напомним, 25 мая депутаты от парламентской фракции "Ата Мекен" провели выездную сессию в самом музее. Поводом послужила опубликованная в соцсетях смета цен на экспозиции, где в том числе было указано, что за деревянных лошадей заплатили по 14 тысяч евро, а мебель для гардероба обошлась в 142 тысячи евро.

Кроме того, Антикоррупционная служба ГКНБ начала проверять расходы на ремонт Государственного исторического музея. О результатах расследования пока окончательной информации нет.