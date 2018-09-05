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Открытие исторического музея переносится. Уже в третий раз...

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Открытие Государственного исторического музея в Бишкеке вновь откладывается. Об этом VB.KG сообщили в администрации музея.

Причина, по словам секретаря, продолжение реконструкции музея.

- Даты открытия мы не знаем. Ее должны назначить и утвердить в правительстве, - сказали в музее.

Ранее сообщалось, что государственный исторический музей будет открыт 30 августа этого года. А еще в начале этого года сообщалось, что открытие музея запланировано на март 2018 года.

Напомним, 25 мая депутаты от парламентской фракции "Ата Мекен" провели выездную сессию в самом музее. Поводом послужила опубликованная в соцсетях смета цен на экспозиции, где в том числе было указано, что за деревянных лошадей заплатили по 14 тысяч евро, а мебель для гардероба обошлась в 142 тысячи евро.

Кроме того, Антикоррупционная служба ГКНБ начала проверять расходы на ремонт Государственного исторического музея. О результатах расследования пока окончательной информации нет.


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URL: https://www.vb.kg/373212
Теги:
музей, правительство, АКС ГКНБ, Бишкек
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Комментарии
Domane Doo
05.09.2018, 16:42
Карма: -5
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 3
Минусов: 8
Комментариев: 20

Конечно переносит если Атамбаев у себя дома постелил дорогостоящие мраморы а место  этого постелил какой то там дешевую Китайскую плитку. пусть их обратно вернет на это столько усилий потратил Усубалиев. это все заслуга Усубалиева.

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