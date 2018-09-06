Экс-глава ГТС Адамкул Жунусов объявлен в розыск

Экс-председатель Государственной таможенной службы КР Адамкул Жунусов объявлен в розыск. Об этом редакции VB.KG сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

Сообщается, что экс-глава ГТС обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 304 (злоупотребление должностным положением). Так с 2013 по 2016 годы Адамкул Жунусов, занимая должность председателя Государственной таможенной службы, организовал устойчивую коррупционную связь с представителями одной из частных компаний и другими должностными лицами ГТС.

По версии следствия, Адамкул Жунусов содействовал тому, что частная компания получала таможенные преференции по платежам, вносимым в бюджет, хотя ввозимые товары должны были оформляться на общих основаниях. Государству причинен материальный ущерб на сумму, более чем 166 миллионов сомов.

Первомайским районным судом Бишкека Адамкулу Жунусову заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.