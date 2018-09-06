Погода
$ 69.16 - 69.38
€ 79.95 - 80.70

Экс-глава ГТС Адамкул Жунусов объявлен в розыск

934  1
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Экс-председатель Государственной таможенной службы КР Адамкул Жунусов объявлен в розыск. Об этом редакции VB.KG сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

Сообщается, что экс-глава ГТС обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 304 (злоупотребление должностным положением). Так с 2013 по 2016 годы Адамкул Жунусов, занимая должность председателя Государственной таможенной службы, организовал устойчивую коррупционную связь с представителями одной из частных компаний и другими должностными лицами ГТС.

По версии следствия, Адамкул Жунусов содействовал тому, что частная компания получала таможенные преференции по платежам, вносимым в бюджет, хотя ввозимые товары должны были оформляться на общих основаниях. Государству причинен материальный ущерб на сумму, более чем 166 миллионов сомов.

Первомайским районным судом Бишкека Адамкулу Жунусову заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/373237
Теги:
розыск, Кыргызстан, Адамкул Жунусов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
Гость
06.09.2018, 13:56

Его предупредили с ГСБЭП,бывшие коллеги по таможне.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  