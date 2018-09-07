В Бишкеке около 80 процентов грабежей совершают приезжие с регионов

За полгода в Бишкеке совершено около 200 разбойных нападений и грабежей. Около 80 процентов из них приходится на выходцев с периферии. Об этом на круглом столе: "Внутренняя миграция в КР: барьеры к социальной мобильности" заявил начальник 1-го Управления службы Криминальной милиции МВД КР, полковник Марлис Джумабаев.

- В основном внутренние мигранты совершают имущественные преступления: кражи, грабежи и разбойные нападения. Толкает их на это отсутствие средств для жизни. Многие, отправляясь на заработки в столицу или к родственникам, не имеют при себе денег. Именно это, в итоге, становится мотивом к совершению подобного рода преступлений, - отметил он.