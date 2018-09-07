Аскат Акибаев: Автором ВИК может быть назван только народ Кыргызстана

Экс-полномочный представитель правительства КР в Иссык-Кульской области Аскат Акибаев не видит проблемы в том, что кто-то еще претендует на авторство идеи Всемирных игр кочевников. Об этом редакции VB.KG заявил он сам.

По его словам, истинным автором может быть назван только народ Кыргызстана.

- Народ Кыргызстана прекрасно знает, кто является автором этой идеи. Поэтому я не вижу смысла делать из этого шум. Мы все участвовали в осуществлении этой идеи. Мне самому приходилось с ноутбуком в руках стучаться во все двери и доказывать преимущества этой затеи. Максат Чакиев также внес свой значительный вклад. Адахан Мадумаров поднял этот вопрос на Совете сотрудничества тюркских государств. Потом президент Атамбаев поддержал нас. Кроме итого, авторами можно назвать всех тех, кто участвовал в организации этих игр, включая и госорганы. Ведь это была не простая работа, так как нужно было консолидировать множество сил. То есть это мероприятие можно назвать проектом всего Кыргызстана.

Отметим, сегодня на пресс-конференции в Бишкеке, посвященной госдолгу Кыргызстана, ряд активистов заявили, что они являются авторами идеи Всемирных игр кочевников. По их словам, свое авторство они могут подтвердить свидетельством Кыргызпатента за 2005 год.

В свою очередь в Кыргызпатенте пока не подтвердили эту новость, пообещав позже предоставить информацию.