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Бишкекский горсуд будет рассматривать жалобу адвоката Кулматова и Ибраимова

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- Бакыт Стамов
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Бишкекский городской суд будет рассматривать кассационную жалобу адвоката по поводу изменения меры пресечения бывшему главе Таможенной службы Кубанычбеку Кулматову и бывшему мэру Бишкека Албеку Ибраимову. Об этом редакции VB.KG сообщила пресс-секретарь СДПК Кундуз Жолдубаева.

По ее словам, адвокат намерен обжаловать в горсуде решение районного суда о продлении срока содержания под стражей бывшим госчиновникам.

- Рассмотрение жалобы по Кулматову состоится 11 сентября в 9.00 часов утра, а по Ибраимову – 12 сентября в 9.30 часов, - уточнила Жолдубаева

Отметим, ранее бывшему главе Таможенной службы Кубанычбеку Кулматову Первомайский районный суд по ходатайству следствия продлил срок его содержания под стражей до 28 сентября.

А бывшему градоначальнику Албеку Ибраимову тот же суд продлил срок содержания под стражей до 28 октября.


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URL: https://www.vb.kg/373311
Теги:
Кубанычбек Кулматов, Албек Ибраимов
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Комментарии
Мирлан
10.09.2018, 12:04

Все эти судебные процессы не вызывают доверия! Население страны уже не верит судам, и всей судебной системе! То, что происходит не отличается от Бакиевских времен! Все те же кадры, те же методы, те же грабли...

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Алия Алжанова
10.09.2018, 14:46
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Комментариев: 1

Странные нынче времена настали, отпускают домой того, кто распродал все в Токмаке, пытался захватить власть с ОПГ. А держат за решеткой того, кто школу построил

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Эльнура Рустамова
10.09.2018, 14:47
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экөө тең ак жеринен кармалып олтурат, акыйкаттык-адилеттикти күтөбүз

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Cейде Алиева
10.09.2018, 14:50
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Комментариев: 11

Алия Алжанова

Странные нынче времена настали, отпускают домой того, кто распродал все в Токмаке, пытался захватить власть с ОПГ. А держат за решеткой того, кто школу построил

На Раима - миллиона даже УД не возбудили, не проверили откуда у него особняки, ТЦ, фирмы.  Наоборот, как гостя дорогого в вип-ложу на ВИК пригласили.

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Улан Байгазиев
10.09.2018, 15:59
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Комментариев: 119

«Манас» эл аралык аэропортундагы борттоберилүүчү тамак-ашты даярдоо боюнча өткөрүлгөн тендерден коррупциянын изи

табылып, бул боюнча УКМКнын коррупцияга каршы кызматы кылмыш ишин козгогону

маалым болду. Бизге жеткен ишенимдүү булактардан алынган маалымат боюнча кылмыш

ишинин башкы фигуранттары – «Манас» аэропортунун учурдагы жетекчиси Эмир Чукуев

менен экс-жетекчиси Албек Ибраимов болуп атканы да айтылууда. Мына ушул кылмыш

ишинин козголушуна негиз болуп аткан иштер тууралуу убагында «Ата-Мекен»

партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин айтып чыкканы бар. Аны ал кездеги бийлик

кулак сыртынан кетирип, укпай койгон эле. Ал эми бүгүнкү күндө коррупцияга

каршы күрөштө эч кандай тандоо жок. Андыктан мына ушул «Манас» аэропортунан ири

коррупциялык иш калкып чыгууда. 

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