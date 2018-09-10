Бишкекский горсуд будет рассматривать жалобу адвоката Кулматова и Ибраимова

Бишкекский городской суд будет рассматривать кассационную жалобу адвоката по поводу изменения меры пресечения бывшему главе Таможенной службы Кубанычбеку Кулматову и бывшему мэру Бишкека Албеку Ибраимову. Об этом редакции VB.KG сообщила пресс-секретарь СДПК Кундуз Жолдубаева.

По ее словам, адвокат намерен обжаловать в горсуде решение районного суда о продлении срока содержания под стражей бывшим госчиновникам.

- Рассмотрение жалобы по Кулматову состоится 11 сентября в 9.00 часов утра, а по Ибраимову – 12 сентября в 9.30 часов, - уточнила Жолдубаева

Отметим, ранее бывшему главе Таможенной службы Кубанычбеку Кулматову Первомайский районный суд по ходатайству следствия продлил срок его содержания под стражей до 28 сентября.

А бывшему градоначальнику Албеку Ибраимову тот же суд продлил срок содержания под стражей до 28 октября.