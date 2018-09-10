Бишкекский горсуд будет рассматривать жалобу адвоката Кулматова и Ибраимова

Все эти судебные процессы не вызывают доверия! Население страны уже не верит судам, и всей судебной системе! То, что происходит не отличается от Бакиевских времен! Все те же кадры, те же методы, те же грабли...
Бишкекский городской суд будет рассматривать кассационную жалобу адвоката по поводу изменения меры пресечения бывшему главе Таможенной службы Кубанычбеку Кулматову и бывшему мэру Бишкека Албеку Ибраимову. Об этом редакции VB.KG сообщила пресс-секретарь СДПК Кундуз Жолдубаева.
По ее словам, адвокат намерен обжаловать в горсуде решение районного суда о продлении срока содержания под стражей бывшим госчиновникам.
- Рассмотрение жалобы по Кулматову состоится 11 сентября в 9.00 часов утра, а по Ибраимову – 12 сентября в 9.30 часов, - уточнила Жолдубаева
Отметим, ранее бывшему главе Таможенной службы Кубанычбеку Кулматову Первомайский районный суд по ходатайству следствия продлил срок его содержания под стражей до 28 сентября.
А бывшему градоначальнику Албеку Ибраимову тот же суд продлил срок содержания под стражей до 28 октября.